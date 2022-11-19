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Минеев заставил понервничать, но все же избил огромного бразильца. Теперь Владимир отправится в армию

Отдел единоборств «СЭ»
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Владимир Минеев и Фернандо Родригес.
Фото Павел Волков, Известия
Владимир Минеев.
Фото Павел Волков, Известия
Владимир Минеев и Фернандо Родригес.
Фото Соцсети
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Фернандо Родригес выдал лишь один конкурентный раунд.

Вечером 18 ноября в Москве прошел турнир «Бойцовского клуба Рен ТВ» по профессиональному кикбоксингу. В главном поединке Владимир Минеев встретился с бразильцем Фернандо Родригесом. Предыдущий бой Минеев провел двумя месяцами ранее, когда нокаутировал боснийца Эрко Джуна в Элисте. Тот поединок стал для Волжанина первым по правилам кикбоксинга с 2014 года.

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Родригес свой предыдущий бой проиграл экс-бойцу UFC Карлосу Фелипе — соотечественники встретились в августе по правилам кулачки, и Фелипе забрал победу решением судей. А за пару недель до этой схватки Фернандо подрался в России с Гаджи Автоматом. Бой по правилам бокса в ММА-перчатках завершился победой Санто Форте раздельным решением, но позже результат пересмотрели на ничью. Всего Родригес бился с россиянами четырежды и ни разу не выиграл.

Владимир Минеев и Фернандо Родригес. Фото Соцсети
Владимир Минеев и Фернандо Родригес.
Фото Соцсети

Бой Минеева позиционировался как прощальный перед уходом Владимира в армию. Боец получил повестку в период частичной мобилизации и выразил готовность снова надеть военную форму — ранее он служил в ВДВ по контракту. С Родригесом у Волжанина серьезного конфликта не было — соперники только обвиняли друг друга в употреблении запрещенных препаратов.

В первом раунде Минеев отдал инициативу Родригесу, а бразилец не был против. Он проверял россиянина лоу-киками и фронт-киками по корпусу. Владимир не торопился форсировать события, и создалось ощущение, что первый отрезок забрал его оппонент. Во второй трехминутке Минеев активизировался, но с Родригесом оказалось непросто — бразилец не стеснялся рубиться и при случае клинчевать россиянина.

Владимир Минеев. Фото Павел Волков, Известия
Владимир Минеев.
Павел Волков, Фото Известия

Видимо, Владимиру надоело возиться с Фернандо. В третьем раунде он включил пятую скорость и начал набрасывать комбинации. Итогом одной из них стал нокдаун, после которого Родригес поднялся не сразу. Бразилец запаниковал — разница в классе стала очевидной. В последние 30 секунд Минеев уронил Родригеса мощными боковыми еще два раза — после трех нокдаунов рефери остановил поединок.

Владимир Минеев&nbsp;&mdash; Фернандо Родригес. Владимир Минеев победил Фернандо Родригеса: онлайн-трансляция боя

Победа принесла Минееву пояс «Бойцовского клуба Рен ТВ» в супертяжелом весе. Но неизвестно, когда теперь Владимир проведет первую защиту — россиянин отправится в зону СВО. А в марте 2023-го у Минеева планируется бой с Шарой Буллетом в Fight Nights, если Шара победит Михаила Рагозина на турнире RCC в декабре, а Владимир вернется домой живым и здоровым.

Владимир Минеев
ММА
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