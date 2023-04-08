«Я зарядил 50 миллионов. Мне сказали: «Ок, согласны». Но Александр забухал». Джиган рассказал, как сорвался его бой с Емельяненко

По словам рэпера, боец должен ему 20 тысяч рублей, которые взял «на пиво».

Два-три года назад довольно широко обсуждалась идея боя между Александром Емельяненко и рэпером Джиганом. Сейчас этот поединок уже неактуален, хотя мог бы наделать много шума. Джиган, когда идея о бое была жива, хотел гонорар в 50 миллионов рублей. Он казался фантастическим. Однако на передаче Басты «Вопрос ребром» Джиган сообщил, что бой действительно мог состояться, но его организации помешало пьянство Александра. У рэпера спросили, хотел бы он ворваться в поп-ММА, а Джиган в ответ разразился монологом.

«Честно? Я горел этим желанием [провести бой], когда началась вся эта суета с Александром Емельяненко. Я думал, что подготовлюсь. Начал опять заниматься, тренироваться. И кайф пропал от этого у меня. Дело не в деньгах даже, не в гонораре. Я потерял этот кайф. Если он появится, я буду готов ответить на вопрос [за сколько буду готов провести бой], я говорю сейчас про суммы. Тогда я зарядил 50 миллионов [рублей за бой с Емельяненко]. На то время это был адекватный гонорар, это все можно было реализовать. Но, к сожалению, Саша Емельяненко бухал. Больше, чем я. В этом он все-таки победил.

Я реально готовился... Вообще, как началась эта история. Не хочу, чтобы думали, что я соскочил, Санечка... Вообще, Саня, дай Бог тебе здоровья. Но история такая, что он мне позвонил... Это как раз был послемайамский мой трип, только я начал приходить себя. И мне звонит Александр Емельяненко. А мы с ним когда-то познакомились на боях, он взял мой номер. Он мне просто писал, просил передать привет его дочке. Ну, нормально. Общение было нормальным, он тогда еще был в хорошей форме, в форме. И вот он мне звонит. Это было до его боя с Магомедом Исмаиловым (состоялся в июле 2020 года. — Прим. «СЭ»). Он мне говорит: «Слушай, братан, давай с тобой бой сделаем?» — «Какой бой?» — «Давай с тобой выйдем, побоксируем, выйдем на РЕН ТВ, бабок заработаем?» Я ему: «Братан, да у меня сейчас не лучшая форма. Я только вот с дурки». Не, реально. Это был апрель, по-моему... Не, май, май месяц уже был. Как раз я выписался. Он говорит: «Да нормально!» Я ему: «Ну давай только по кику». По кикбоксингу. Так бы я хоть лоу-кики мог ему побить хоть как-то, на руках он меня тогда бы перебил. Он такой: «Да нормально, разберемся». Я: «Посмотрим». Через две недели опять звонит: «Братан, да давай бой сделаем, че ты». «Отрепетируем», — говорит. Я говорю: «Не, если будем драться — будем нормально драться. Просто порубимся. По боксу — ладно, давай по боксу». Он: «Сейчас у меня будет бой с Исмаиловым». Я: «Давай закинем эту тему в интернет и посмотрим, как народ отреагирует».

Народ реагирует классно. Пошла суета. Люди начали, промоутерские... «Хардкора» тогда еще не было, Толя Сульянов только начинал. Он меня звал на первый турнир по кулачке. И РЕН ТВ... А! И в этот момент пришла промоутерская компания через Макса Новоселова и предложила мне бой. Я им сказал: «50 миллионов». Да, это майские были, я был на Мальдивах. Сижу, чиллю, думаю: «Да какие бои?» Тут на меня Емельяненко давит, тут еще кто-то, я говорю: «50 миллионов». Они: «Ок, мы согласны. Но ваш соперник тогда будет Александр Емельяненко». Это до боя с Исмаиловым». Он еще в отличной форме. Я думаю: «Блин». Я в себя как бы верю, но надо понимать. Я позвонил Камилу Гаджиеву, позвонил Маге Исме. Говорю, что есть такая история. «Попробуй, братан, почему нет? Фифти-фифти». То есть мы реально хотели готовиться.

В итоге произошло то, что произошло: он проигрывает Исмаилову, идет в запой и начинается вся эта суета, в которую уже никто из промоутеров не верит. Они верят, что Емельяненко нету. Чтобы ты понимал, Вась, он мне звонил: «Одолжи мне 20 тысяч рублей». Он мне, кстати, двадцатку торчит, Саня. На пиво ему дал. Если бы не на пиво — не рассказывал бы. Двадцаточку верни! И все, он забухал. Он бухарь. Закончился Александр Емельяненко. К сожалению».