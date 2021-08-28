Когда и где пройдет бой Емельяненко — Джиган.

4 ноября 2021 года на «ВТБ Арене» в Москве состоится боксерский поединок между одним из самых знаменитых российских бойцов смешанного стиля Александром Емельяненко и популярным рэп-исполнителем Джиганом.

Кто такой Александр Емельяненко

Александр Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, экс-чемпион российского промоушена ProFC.

На пике карьеры Александр проводил бои на турнирах знаменитых организаций Pride и М-1 Global, но всегда оставался в тени своего старшего брата — легендарного Федора Емельяненко, одного из лучших тяжеловесов в истории MMA. Последние годы братья находятся в ссоре из-за проблем с законом у Александра. В мае 2015 года Емельяненко-младший был осужден за изнасилование домработницы на 4,5 года, но в ноябре 2016 года вышел на свободу по УДО.

После тюрьмы Александр получил шанс перезапустить карьеру, подписав контракт с клубом «Ахмат» и лигой АСА. В этом промоушене он в последний раз выходил в клетку, проиграв в июле 2020 года техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107.

Всего на счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. Также он дважды выходил в ринг как боксер, в 2009 году проведя ничейный бой с россиянином Хизиром Плиевым, а в 2019 году нокаутировав звезду силового экстрима Михаила Кокляева.

Александр не намерен простаивать до поединка с Джиганом, уже в сентябре в организации «Наше Дело» он проведет бой против блогера и самбиста Артема Тарасова.

Кроме того, Емельяненко-младший намерен выступить 23 октября на турнире Bellator в Москве, в главном событии которого его брат Федор подерется с американцем Тимоти Джонсоном. Александр не раз заявлял о желании помириться со старшим братом, выступление в одном карде с ним могло бы способствовать возможному воссоединению родственников.

Кто такой Джиган

Для 36-летнего рэп-исполнителя Джигана (GeeGun), настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, встреча в ринге с Емельяненко станет дебютом в профессиональном боксе.

Родным городом Джигана является Одесса (Украина), именно там он начал увлекаться единоборствами в возрасте 7 лет. Денис является мастером спорта Украины по кикбоксингу, а в 2014 году на турнире в Молдавии стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу по версии IFBB.

Джиган и по сей день продолжает активно заниматься спортом. В Instagram, где на него подписано более 5 миллионов человек, он регулярно выкладывает ролики своих тренировок и спаррингов с известными бойцами.

Сколько заработают Емельяненко и Джиган

Гонорары официально не разглашаются. В одном из своих интервью Джиган заявил, что получит за бой 50 миллионов рублей, а гонорар его соперника составит 30 миллионов.

Таким образом, 40-летнего Емельяненко ожидает прибыльная осень. До боя с Джиганом он успеет заработать еще 10 миллионов рублей за то, что 18 сентября подерется с блогером Артемом Тарасовым на турнире промоушена «Наше Дело».

Где смотреть бой Емельяненко — Джиган

Бой Александр Емельяненко — Джиган будет транслировать телеканал РЕН ТВ. Прямой эфир — вечером 4 ноября (мск).

Кто фаворит боя

Безусловно, фаворитом поединка является Александр Емельяненко. Несмотря на возраст, он обладает хорошей ударной техникой, которая в ММА ему позволила одержать 20 побед нокаутом. Нет сомнений, что Александр способен перебоксировать Джигана, у которого нет опыта на профессиональном ринге. Основная интрига — сможет ли известный рэпер избежать участи стронгмена Кокляева, которого Емельяненко отправил в нокаут в первом раунде. С другой стороны, это будет выставочный бой. Вполне возможно, что правила поединка позволят Джигану добиться ничьей.