Хабиб ни разу не получал «Бой вечера» в UFC. Это косвенный признак его доминирующего величия

Для него так и не нашелся партнер для танца.

Хабиб Нурмагомедов (29-0) построил самую доминирующую 13-матчевую победную серию в истории UFC. Ни разу не подрался раздельным решением, не выпустил ни одного оппонента за отметку в 50 значимых ударов, выиграл 31 раунд подряд, не получил ни одной сечки и увесистого синяка.

За время пребывания в промоушене у него был лишь один близкий бой — против Глейсона Тибау в июле 2012 года. Тут нужно пояснить, что значит близкий. Тибау не контролировал направление боя, не наносил Хабибу ущерб, не ставил его в опасные позиции, не давил темпом. Он просто здорово защищался от проходов, остановил 13 попыток тейкдаунов, не давал Нурмагомедову никакого развития. Но даже несмотря на отсутствие развития, Хабиб смог победить, потому что включил «опцию Мераба Двалишвили» — если не дают переводить и держать на земле, бери активностью, попытками, изматыванием и черновой работой.

Хабиб в бою с Глейсоном Тибау. ZUffa LLC

Чем был велик Хабиб — у него было две опции в борьбе. Опция Мераба Двалишвили — задавить активностью, работой, попытками тейкдаунов или тейкдаунами без контроля (бой с Тибау и частично бой с Трухильо, где были тейкдауны, но не было хорошего контроля, и Хабиб просто бросал его. Многие переводы в том поединке были даже не тейкдаунами, а так называемыми возвращениями на мат). И опция Ислама Махачева — назовем ее так. То есть бои, где соперник не мог остановить проходы и тонул под Хабибом в партере. Кстати, в отличие от Ислама у Хабиба был еще могучий граунд-энд-паундам, он мог доводить эти удары в партере из любой позиции (вспомните, как в бою с Джонсоном он бил ему по голове, просовывая руку себе между ног).

Отражением такой доминации является мало кем замеченный факт — Хабиб так никогда и не получил в UFC бонус за «Бой вечера». Эта премия, за которой закреплен четкий золотой стандарт — соперники должны избить друг друга до соплей. В 90 процентов случаев 50 тысяч дают именно за такой рисунок боя, в 10 процентах могут поощрить и просто за красоту и высокий класса поединка. Иногда даже бывало, что бонус доставался за одну сплошную борьбу — вспомните грэпплинг-великолепие, которое устроили Махачев и Царукян). Для Хабиба же партнер для танца так никогда и не нашелся — никто не довел его до грани, не втянул в зарубу, не смог драться с ним на равных.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. MMAfighting.com

Более того, среди всех бойцов, кто когда-либо строил в UFC серию в 13 и более побед подряд, Хабиб вообще единственный, у кого нет бонуса за «Бой вечера».

У Джона Джонса были Fight of the Night за Густафссона, Кормье и даже Рампэйджа.

У Деметриуса Джонсона — за бой с Макколом (когда его едва не финишировали в третьем раунде), за бой с Додсоном, где его два раза уронили, и за второй, максимально равный, бой с Сехудо.

У GSP были Fight of the Night за Хендрикса, Кондита, Кошчека, Фитча

У Андерсона Сильвы — за Соннена и Хендерсона

У Макса Холлоуэя — за Альдо, Ортегу, Яира, Каттара

У Камару Усмана — за Ковингтона.

У Ислама Махачева (ему еще надо достигнуть 13 побед подряд) — за Царукяна и Волкановски.

У Александра Волкановски (не достиг 13 побед подряд) — за Мендеса, Ортегу и Махачева

Хабиба же никто не смог напрячь так, чтобы они вдвоем натанцевали на Fight of the Night. Вот вам примеры, как Хабиб жестко обрубает людям бонусы:

Конор Макгрегор/8 боев подряд до боя с Хабибом получал послематчевые бонусы. С Хабибом не осилил ни Fight of the Night, ни — тем более — Performance of the Night.

Джастин Гэтжи/7 боев подряд до боя с Хабибом получал послематчевые бонусы. С Хабибом не осилил ни Fight of the Night, ни — тем более — Performance of the Night.

Дастин Порье/5 боев подряд до боя с Хабибом получал послематчевые бонусы. С Хабибом не осилил ни Fight of the Night, ни — тем более — Performance of the Night.

Хабиб Нурмагомедов. Zuffa LLC

Подводя итоги, Хабиб Нурмагомедов — самый доминирующий боец в истории UFC на дистанции в 13 боев. Вторая часть предложения очень важна — именно на дистанции 13 боев, потому что нельзя сравнивать, к примеру, 23 поединка в UFC Джона Джонса и 13 боев Хабиба. Чем дольше дерешься, тем больше увеличивается вероятность поражения.