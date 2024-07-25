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Сегодня, 04:29

Мокаев подрался с Капе в отеле перед турниром UFC 304

Евгений Козинов
Корреспондент
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев подрался с ангольцем Манелой Капе в отеле перед турниром UFC 304. В социальных сетях опубликовали видео потасовки.

После стычки Капе опубликовал на своей странице фотографию своего соперника с порезом над бровью и написал: «Ты будешь думать обо мне каждый раз, когда посмотришь в зеркало».

23-летний Мокаев в последнем поединке на турнире UFC Fight Night 238 единогласным судейским решением одержал победу над американцем Алексом Пересом. Всего на его счету в ММА 12 побед в 12 боях (6 из них — в UFC).

30 летний Капе в последнем бою победил бразильца Фелипе дос Сантоса на турнире UFC 293. Всего на счету ангольца 17 побед при шести поражениях.

Мухаммад Мокаев
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