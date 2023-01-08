Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:00

Хабиб подтвердил, что окончательно покинул индустрию ММА. Без него будет тяжело

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Похоже, Нурмагомедов не поможет Махачеву в бою с Волкановски.

18 декабря 2022 года — Хабиб опубликовал совместное фото с мусульманским проповедником, основателем исламской международной школы в Мумбаи Закиром Найком. 5 января 2023-го — Хабиб выложил групповой снимок всех бойцов своей команды и написал, что принял решение, которое пойдет всем на пользу.

Хабиб Нурмагомедов. «Молодое поколение проводит часы за играми, это убивает мозг». Хабиб ответил на вопросы канадских мусульман

Сложно сказать, связаны ли эти факты, но спустя два дня в телеграм-канале «Спросите у Расула» сообщили, что боец «покидает индустрию ММА с концами», причем это касается как тренерской карьеры, так и всего остального, что связано с единоборствами. Весь день фанаты и журналисты гадали, насколько правдива информация, а вечером Хабиб сделал репост этой записи у себя в сторис. В сообщении, которое репостнул экс-чемпион, также говорится, что причина такого решения — желание уделить больше времени семье.

Закир Найк и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Решение Хабиба закончить со спортом подтвердил Шамиль Завуров, друг Орла и президент лиги Eagle FC. «Со спорта он ушел, а вот спорт из него никуда не уйдет. Хорошо отпахали на ночь», — написал Завуров под фото с Хабибом на тренировке.

Вероятнее всего, это означает, что Хабиб перестанет не только контролировать тренировочный процесс Ислама Махачева, Усмана и Умара Нурмагомедовых и других бойцов, он еще и больше не появится у них в углу. С Хабибом в углу бойцы обретали уверенность и получали точные подсказки, что воплощалось в победы. Рекорд Нурмагомедова как тренера — 20-3. Последний раз он находился в углу сокомандников 22 октября в Абу-Даби, когда все три его бойца победили. Теперь, исходя из решения Хабиба, понятно, почему он сидел в первом ряду, а не присутствовал в углу Гаджи Рабаданова на турнире Bellator x Rizin 31 декабря.

Хабиб Нурмагомедов (в центре). Фото Соцсети

Пока неизвестно, что как продолжит функционировать лига Eagle FC. Будет ли Хабиб посещать турниры, как-то финансировать промоушен? Если отталкиваться от решения «покинуть индустрию ММА с концами», то нет. Тогда выживет ли лига, которая жила благодаря Хабибу как медийно, так и отчасти финансово? В 2022 году в Eagle FC провели восемь основных турниров и еще три отборочных мероприятия Selection. Это маловато по сравнению с 2021-м, когда в EFC устроили 10 больших ивентов и три отборочных.

Хабиб Нурмагомедов. «Сын начал тренироваться раньше меня». Хабиб о детях, Махачеве, Анкалаеве и поп-ММА

Вопросов остается по-прежнему много: будут ли финансироваться школа имени Абдулманапа Нурмагомедова и строительство базы в Сильди, родном селе бойца. И выступит ли боец с полноценным обращением к поклонникам, или ограничится репостом в соцсетях? В любом случае, совсем недавно Орел рассказывал, что его сын уже тренируется по вольной борьбе, причем отец сам с ним занимается. Вряд ли и этим Хабиб прекратит заниматься, а значит, не исключено, что лет через 15 российские ММА получат еще одного великого Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
6
5
Читайте также
Овечкин в шутку назвал Кузнецова идиотом за то, что тот забросал снегом телеведущую
Самая популярная фотография в интернете — фейк. Почему Месси держит в руках поддельный Кубок мира
В Донбассе произошла танковая дуэль российских солдат и бойцов ВСУ
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В Госдуме обвинили Киев в предательстве своего народа в пользу НАТО
Около 11 тыс. абонентов остались без газа после взрыва на магистральном трубопроводе в ЛНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«У меня одна из самых круглых задниц в ММА». Девушка сменила зал из-за откровенных фото — ее травили жены бойцов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости