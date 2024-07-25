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Сегодня, 05:21

Макгрегор пообещал выкупить дом Хабиба

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на информацию о том, что бывшему российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову запретили выезд из России из-за налоговой задолженности.

«Бро, я только что вложил деньги, чтобы купить твой семейный дом у государства, потому что ты не можешь себе этого позволить. Я планирую купить большое вонючее ирландское дерьмо. Бро, я устрою большое дерьмо в твоем доме. Бро, ты бросил семью, и теперь я забираю твой дом. Бро, где рулон туалетной бумаги?» — опубликовал Макгрегор в Twitter скриншот своих сообщений Хабибу. Спустя несколько часов пост был удален.

В начале этой недели появилась информация, что в отношении Нурмагомедова возбуждено исполнительное производство на 79,4 миллиона рублей. Ему запрещено покидать Россию, а судебные приставы запустили процедуру поиска его имущества. У Нурмагомедова есть семейный дом в Дагестане и большой автопарк. В общей сложности Хабиб должен заплатить более 300 миллионов рублей.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом на турнире UFC 229.

Конор Макгрегор и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. Плюнул и грязно выругался. Стало известно, что Хабиб говорил Конору во время и после боя
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