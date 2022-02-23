Одиозный Брайс Митчелл.

Брайс Митчелл, США, 27 лет. Полулегкий вес.

Статистика в ММА: 14 побед, 0 поражений.

Митчелл живет на ферме в Арканзасе, занимается домашним хозяйством, ездит на охоту и рыбалку, патриот США, не любит Джо Байдена. Классический американский реднек. Образ простого деревенского парня в почете не только в России, но и в Штатах. В Instagram у него 200 тысяч подписчиков — немного для бойца UFC, — но все же и топ-боев у него пока не было. Сейчас Брайс идет на серии из пяти побед в UFC (общий рекорд в ММА — 14-0), а 5 марта выступит на турнире UFC 272, где проведет бой с Эдсоном Барбозой. Митчелл однозначно заслуживает внимания, и на днях интервью с ним решил записать самый известный ММА-журналист Северной Америки (да и всего мира вообще) — канадец Ариэль Хельвани.

Брайс Митчелл.

Брайс сразу дал понять, что это будет необычное интервью. Они с Хельвани общались по видеосвязи, Митчелл сел рядом с двумя винтовками, рядом с первым флагом США (1776 года, с 13 звездами) и начал отжигать. Хельвани даже потом пришлось сделать заявление на своем сайте: журналист объяснил, почему он не стал прерывать беседу с одиозным бойцом (хотел дать ему высказаться, поскольку не видел в его словах чего-либо оскорбительного), и заявил, что с Митчеллом абсолютно не согласен.

Так вот, с 2000 года в Америке было зафиксировано более 300 случаев стрельбы в школах (более 300 жертв). По мнению Митчелла, правительство США имеет к этому прямое отношение; задача — ликвидировать Вторую поправку к Конституции, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия (была принята в 1971 году). Брайс убежден, что свободное хранение оружия — залог свободы американцев.

Митчелл: Ты живешь в Канаде?

Хельвани: Я не живу в Канаде, но я канадец, живущий в США.

Митчелл: Что ты думаешь о протестах канадских дальнобойщиков?

Хельвани: Что конкретно ты хочешь услышать?

Митчелл: Я хочу услышать о том, насколько это все коснулось твоих родных и близких, ведь наверняка остались те, кто живет там, в Канаде. Что скажешь?

Хельвани: Непростые сейчас времена в Канаде. Несмотря на то что у нас разные взгляды на ту или иную проблему, меня больше привлекают те люди, мнения которых я не разделяю, чем те, у которых такое же мнение, как и у меня. Это важно.

Если вы не сексист или расист, каждый человек вправе высказывать свое мнение и жить той жизнью, о которой мечтает. Тут же людям захотелось высказаться по поводу того, какие поручения правительства им не нравятся. Я думаю, что тут явно наблюдается ошибочное представление о ситуации из-за СМИ. Дальнобойщики выступили против ограничений, а Канада, в свою очередь, была чересчур жестка в плане ограничительных мер по сравнению с США. Мне пришлось находиться в карантине две недели лишь для того, чтобы увидеть своих родителей, и это, конечно же, невесело. 85-90 процентов этих протестующих вакцинированы, и раз они протестуют, не выходя за рамки дозволенного, то я не имею ничего против них. Но когда дело доходит до того, что выходят с плакатами, на которых свастика, то, конечно же, это меня настораживает. В остальном же все нормально, так как люди должны выражать свои мысли и недовольство. Они недовольны положением дел, и они не видят ничего плохого в том, чтобы доставлять товары от точки А до точки Б.

Митчелл: Я уважаю твое мнение, брат. Я тоже так считаю. Позволь спросить: ты живешь в Америке?

Хельвани: Да.

Митчелл: А ты знаешь, для чего это оружие рядом со мной?

Хельвани: Я знаю, для чего они [винтовки], но что ты имеешь в виду?

Митчелл: Для чего оружие предназначено здесь, в Америке, в одной из самых свободных стран мира, если не в самой свободной? Ты же знаешь, для чего оно!

Хельвани: Для самообороны?

Митчелл: А от чего обороняться?

Хельвани: От плохих людей и плохих последствий.

Митчелл: А каково самое главное предназначение? Что говорится в Конституции?

Хельвани: Государство?

Митчелл: Верно: оно предназначено для того, чтобы защищать нас от государства. Я уверен, что это оружие, включая пистолет, нелегально в Канаде, но в этом и проблема. Государству дозволено все, что ему захочется. И я так полагаю, что ты еврей, верно?

Хельвани: Да, верно.

Митчелл: Я уверен, что это очень круто и ты гордишься своим происхождением и верой. Но Гитлер изгонял евреев в Германии за ношение оружия. Он хотел разоружить население перед тем, как окружить их и истребить.

Конечно, оружие нужно для охоты, конечно, оно предназначено для того, чтобы защитить себя от людей, которые вламываются в наши дома. Но причина, по которой оружие действительно здесь, заключается в том, чтобы защитить себя от нашего собственного правительства.

Эти пистолеты, все оружие за моей спиной — вот причина, по которой в Арканзасе нет принудительных вакцин, они не могут заставить, у них нет власти. Любой человек, проживающий на моей улице, полностью вооружен. Мы не позволим этому правительству вводить в наш организм то, что они называют лекарством, без нашего согласия. Я чувствую, что во многих странах нет таких же свобод, как у меня.

В Австралии заставляют людей сидеть взаперти, не выходить на улицу, бояться, поэтому это оружие представляет собой свободу. Этот флаг позади меня означает свободу. Ты же видишь 13 звезд на этом флаге? Это 13 колоний, если отмотать время назад. Они говорили, что если не объединиться против государства, не поддерживать друг друга, то в скором времени всех ждет смерть. Поэтому эти 13 колоний объединились и пошли против правительства. Они добились религиозной, экономической свободы. Люди в то время были убеждены, что король был избран Богом, а правительство пряталось за религией. Это безумие, и история должна повториться. Они будут пытаться воссоздать все это, и единственный выход предотвратить все это — оружие. Вот так. Разреши ношение оружия в Канаде, и людей бы не заставляли вакцинироваться.

Хельвани: Хорошо. Cогласен ли я с тем, что существует проблема ношения оружия в Америке? Потому что есть психически нездоровые люди, которые могут совершить особо тяжкие преступления в виде стрельбы и массового убийства людей. С этим согласен?

Митчелл: Полностью согласен. А как это остановить?

Хельвани: В школах, например, происходят убийства невинных людей. Также есть много разных историй...

Митчелл: Да, согласен. Но есть и интересная вещь. Я вам расскажу на примере стрелка в Вегасе (массовое убийство в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года, когда Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса «Мандалай-Бэй» посетителей музыкального фестиваля. — Прим. «СЭ»). Я там всегда спрашиваю у таксистов: издавались ли звуки выстрелов с разных локаций? И каждый из них отвечает мне, что выстрелы были слышны с разных локаций. То есть был еще как минимум один стрелок, который находился внизу и стрелял. По моему мнению, это все инициировало правительство для того, чтобы отобрать у нас наши AR-15 (американская полуавтоматическая винтовка AR-15. — Прим. «СЭ»). У них это не получится. Неужели вы думаете, что если запретить ношение оружия, то это остановит их от совершения тяжкого преступления? Если захотят, то закон им не помеха. Они сделают свое дело.

Хельвани: Согласен, и я благодарю тебя за то, что ты выражаешь мнение. Но количество убийств в американских школах гораздо выше, чем в Канаде. Какое объяснение ты бы дал этому?

Митчелл: Мое объяснение номер один [случаев шутинга в американских школах] заключается в том, что во многих из них участвует правительство [США]. У них есть программа действий, они устраивают массовые расстрелы, а потом обвиняют в этом AR-15. Они говорят: «О, сейчас мы придем забрать ваши AR-15».

Хельвани: Почему же у них не получилось запретить ношение АR-15?

Митчелл: Могу вам рассказать, почему они не убрали АR-15, — потому что это Божья земля, они не могут этого сделать. У них нет сил забрать AR-15. Они пытались, пытались и пытались сделать это, но люди слишком сильны. Я скорее умру, чем передам оружие моему правительству. Здесь люди не позволят того, чтобы у них отбирали оружие. Поэтому они здесь. Наше государство было создано тем, что с ним всегда боролся народ. Ты же знаешь, какой институт самый влиятельный и мощный?

Хельвани: Банк?

Митчелл: Брат, ты же знаешь, какой орган контролирует все банки? Ты уже близок к правильному ответу.

Хельвани: Сдаюсь, скажи.

Митчелл: Это Федеральная резервная система. Банковская система — это сучка Федеральной резервной системы. Все банки — суки. Они контролируются государством. Они распоряжаются федеральным резервом так, как им захочется. Коррупция сплошь и рядом. Политическая коррупция — самая большая проблема в нашей стране.

Хельвани: Почему данная проблема так сильно беспокоит тебя прямо сейчас? Это из-за происшествий в Канаде? Почему ты на взводе? Я уверен, что никто не пытается отнять у тебя оружие, потому что ты живешь в Америке, а не в Канаде. Да и ограничения потихоньку снимают, и я не думаю, что UFC каким-то образом заставляет тебя вакцинироваться. Так почему же ты так сильно заострил свое внимание на этой теме? На чем основано твое беспокойство?

Митчелл: Брат, если ты думаешь, что война окончена, то ты глубоко ошибаешься.

Хельвани: О какой войне речь идет?

Митчелл: Война за свободу, мир и процветание. Государство не остановится, пока не превратит нас в рабов. С экономикой нашей страны полная беда. Джо Байден нечестным образом победил на выборах. Это все было подстроено. Он проиграл, но все было подстроено. Цены на бензин выросли на 175 процентов. Все эти так называемые экономисты говорят нам о том, что уровень инфляции вырос на 7,5 процента. Но это не так. Инфляция больше, чем 7,5 процента, и в целом с инфляцией дела обстоят очень плохо. Они контролируют нас долларом, и поэтому нам так важно сохранять наше оружие.

Почему я так завелся, поднимаю эту тему? Потому что своим примером хочу показать канадцам, которых заставляют колоться этим ядом, австралийцам, которых заперли в домах, и остальным, что за свою свободу нужно сражаться. Поэтому оружие останется при мне. Они не смогут забрать мое оружие. Я живу в самой прекрасной и свободной стране в мире — в Америке.

Хельвани: Я тот интервьюер, который не перебивает своего гостя, и я точно не тот, кто начнет спорить во время интервью. Я даю тебе возможность высказаться, и за это тебе спасибо. Ты не сексист, расист или гомофоб, и несмотря на то, что я далеко не со всеми твоими утверждениями согласен, это не означает, что я тебя не уважаю. В моем окружении много людей, которые проголосовали за Трампа, но будь я американцем — хотя я скоро получу гражданство, — я бы не стал голосовать за Трампа. И да: я не считаю, что выборы были сфальсифицированы.

Митчелл: Брат, если ты веришь этому государству, то ты глупец. Я называю вещи своими именами, и я уверен, что ситуация в стране с каждым разом будет становиться все хуже и хуже.

Хельвани: Было проведено столько расследований по этому делу. Я не понимаю, почему до сих пор существует определенная группа людей, считающая, что выборы сфальсифицировали. Я так полагаю, что ты голосовал за Трампа. Верно?

Митчелл: Нет. Я ни за кого не голосовал. Там все уже было решено заранее.

Хельвани: Ты же знаешь, что Трамп и вся его семья вакцинированы?

Митчелл: Вакцинироваться или нет — это дело каждого, но никто не обязан заставлять тебя пойти на такой шаг, как это делается в Канаде. Они врут, говоря, что более 90 процентов людей вакцинированы. Им выгодно травить организм человека и зарабатывать на этом деньги. Со статистикой они обманывают. Если вы говорите, что вакцинация — это лекарство, выход из ситуации и что 90 процентов дальнобойщиков уже получили вакцину, так почему же коронавирус никуда не уходит?

Хельвани: Я думаю, что грипп еще никто не отменял.

Митчелл: Они врут с такой статистикой. Они хотят, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и пошли вакцинироваться. Я лично знаю двоих людей, которые умерли спустя две недели после вакцинации. По 40 лет им было.

Хельвани: Хорошо, я добровольно принял решение, что нужно вакцинироваться. В Канаде, например, никто не стучится к вам домой и не заставляет вас вакцинироваться.

Митчелл: Но как же тот факт, что в Канаде замораживают банковские счета, увольняют с работы? Я уже не говорю о том, что без этого в ресторанах не покушать, в тренажерных залах не потренироваться и так далее. Это ли не нарушение прав и свобод человека?

Хельвани: Все это отменят 14 марта. И для понимания скажу, что благодаря вакцине количество умирающих от «короны» людей уменьшилось по сравнению с тем, что было в марте-апреле 2020 года. Да, появляются новые вариации болезни, но факт остается фактом.

Митчелл: Другая проблема — система здравоохранения. Я думаю, что государство не должно лезть в систему здравоохранения.

Хельвани: А как ты относишься к системе здравоохранения в Канаде?

Митчелл: Проблема канадцев в том, что государство играет слишком большую роль в их жизни.

Хельвани: Почему американец, живущий в Арканзасе, так сильно обеспокоен дерьмом, происходящим в Канаде?

Митчелл: Потому что я слишком люблю свободу.

Хельвани: Но ты же не имеешь представления, что творится там, и это тебя не касается — так же как и человека, живущего в Англии, не касается то, что происходит в Америке. Так почему же тебя так сильно беспокоит положение дел в Канаде?

Митчелл: Я вижу людей, которые против вакцин, но при этом они не могут посещать залы, церкви и рестораны. И в Канаде президент — диктатор. Он указывает как нужно жить людям.

Хельвани: Да брось, чувак! Он не диктатор. Адольф Гитлер, о котором ты говорил ранее, например, диктатор, потому что он заживо сжигал людей в печи. Джастин Трюдо — придурковатый политик и не более того. Не используй слова, которые неприменимы. Диктатор — это тот, кто убивает людей, а в Канаде никого не убивают.

Митчелл: Я считаю, что он диктатор. Например, вакцина убивает людей.

Хельвани: Брось ты...

Митчелл: Брат, я знаю двух людей, которые скончались после вакцинации.

Хельвани: А как насчет тех людей, которые умирают от коронавируса?

Митчелл: Я не говорю, что коронавируса не существует, и не отрицаю, что от него умирают люди. Меня беспокоит другое: государство обманывает, вселяет ужас, показывает нам фейковую информацию, поэтому я не верю этим ублюдкам.

Хельвани: Никто не обязывает тебя верить кому-либо, и в этом заключается красота общества.

Митчелл: Оружие сзади меня — олицетворение свободы. У меня есть свобода, и я за нее борюсь. Меня беспокоит то, что в таких странах, как Канада, запрещают носить оружие.

Хельвани: А я, наоборот, рад, так как придуркам опасно носить с собой оружие, потому что они могут вытворить страшные вещи. Я считаю, что раз, например, я хочу стать дальнобойщиком, то мне необходимо получить разрешение. У меня нет лицензии на вождение грузовиков, и, соответственно, как бы я ни хотел водить грузовик, у меня не получится. То же самое должно быть по отношению к ношению оружия. Должно быть разрешение.

Митчелл: Совершенно не согласен. Приезжай в Арканзас, зайди в любой оружейный магазин, ткни пальцем — и тебе продадут. Только дай наличку. И все. Так и должно быть. Запрет не избавит тебя от самой проблемы, да и убийств в школах тут нет.

Хельвани: Я понимаю, что ты носишь оружие исключительно с целью самообороны, но все я же против того, что могут умереть невинные люди. Благодарю тебя за беседу, которая ушла абсолютно в другую степь.