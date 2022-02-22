Большое интервью.

В ночь на 27 февраля Ислам Махачев (21-1) подерется с Бобби Грином (29-12-1) в главном событии вечера UFC Vegas 49.

За несколько дней до поединка «Спорт-Экспресс» созвонился с основателем и неизменным лидером АКА Хавьером Мендесом, чтобы обсудить подготовку к поединку и кипучую жизнь легендарного калифорнийского зала.

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— Три главных события прошлого года в вашей жизни?

— Во-первых, это был первый полный год, который Хабиб отработал тренером. Во-вторых, Ислам Махачев сделал большой прыжок, доказал, что он настоящее и будущее легкого веса UFC. Ну, и в-третьих, братья Хабиба — Умар и Усман — оформились в бойцов, за которыми всем нужно следить. Прошедший год был настоящим наступлением команды «Eagles». Ну и я стал тренером-путешественником, который ездит с «Eagles» и Хабибом везде, где нужно.

— Вы больше полугода жили в Эмиратах, теперь, наконец, вернулись в США. По чему больше всего скучаете из жизни в Дубае и Абу-Даби?

— Эмираты — очень красивое, чистое и безопасное место с прекрасными людьми. Я завел там много новых друзей. Просто скучаю по всему лучшему, что там есть, по всей этой красоте.

— Вы постоянно снимаете какие-то видео, выкладываете их на ютуб-канал и в инстаграм. Можете назвать себя зависимым от телефона?

— О, да, я постоянно сижу в инстаграме, смотри сторис, сам публикую их. Безусловно, могу назвать себя зависимым.

— На Тик-ток не подсели?

— Нет, в Тик-токе я не сижу и особо ничего о нем не знаю. Я даже в твиттере особо не бываю. Когда делаю какой-то пост или материал, он выкладывается в твиттер и фейсбук, но сам я там не сижу. Тик-ток у меня установлен, я сделал там даже парочку видео, но, честно, мне он не особо нравится. Там нужно делать какие-то развлекательные видео, оформлять их как-то. А то, что делаю я — просто снял, что произошло, и выложил. В Тик-токе же все что-то создают, как-то переделывают видео. Я же смотрю, происходит что-то забавное рядом со мной, снимаю это и выкладываю в инстаграм. Думаю, я хорош именно в том, чтобы поймать какой-то классной момент, а не в том, чтобы оформить что-то или создать.

Хабиб все еще на пике. Вчера на тренировке размазал всех в грэпплинге»

— Помню, как вы выложили на ютуб ролик, где Ислам Махачев отжимается на двух пальцах (указательном и среднем), и потом попросили Хабиба повторить это. Он повторил в итоге?

— Нет (смеется), не повторил. Точно не помню, отказался ли он или что... По-моему, отказался повторить, но я точно не помню.

— Кто-то еще в АКА кроме Ислама сможет так отжаться?

— Может быть, несколько ребят и смогут. Но точно немногие. Хабиб, по крайней мере, точно не из их числа (смеется).

— Еще одно веселое ваше видео с отжиманиями, где Кейн Веласкез не может правильно отжаться, и Хабиб этому удивляется. Кейн просто прикалывался в этом эпизоде?

- Я не знаю (смеется). Никогда не спрашивал его по этому поводу. Просто увидел смешной момент и решил заснять. Думаю, нормально он может отжаться, а тут, скорее всего, просто издевался. Тут еще важно понимать, что они все отжимались в конце тренировки, когда были уставшими. В самом начале отжимания выглядели лучше, а потом он все устали.

— Как, кстати, с отжиманиями у Даниэля Кормье? У него такой живот, так что интересно увидеть, как он отжимается.

— Я не знаю, честно говоря. Когда Хабиб стал тренером в нашем зале, Ди Си уже тоже сам тренировал. Сейчас он крайне редко появляется в зале, я видел его вчера, но обычно его здесь нет. Если брать старые времена, то... вот даже не могу вспомнить, как у него с отжиманиями.

— Насколько просела форма Хабиба по сравнению с тем, что вы видели в его последнем кэмпе к бою против Гэтжи?

— Он все еще очень атлетичен, в грэпплинге он побеждает всех ребят в зале. На последней тренировке по грэпплингу он просто размазал всех. Единственное отличие от его последнего кэмпа — он стал гораздо-гораздо крупнее. Сейчас он набрал мыщц, стал очень мускулистым и крупным. Он не боевой форме, если мы говорим о весе, но он точно в состоянии провести бой. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас все еще его пик.

— А как насчет Веласкеза — его легендарное кардио по-прежнему с ним?

— Да-да. Он все еще тот же. Помогает ребятам в зале, тренирует их. У меня сейчас вообще прекрасная тренировочная программа — тренер Хабиб, тренер Кейн, главный тренер Рон Кеслар, я с ними. Плюс целая группа других тренеров — Томас Диагни, Эктор Фернандес, Джефф Карвальо, Шон Банч и другие. Сейчас у нас много тренеров.

«Потратил 300 тысяч из своего кармана, чтобы спасти зал. Основные деньги пошли на аренду»

— Вы больше не называете себя главным тренером АКА. Какая ваша роль сейчас?

— Я тренер по ударной работе, помогаю бойцам с геймпланами. За бизнес-управлением зала больше не слежу, даже не помню, как оформить членство в зале (смеется). Моя жена ведет все эти дела, я уже ничего не помню и не знаю (смеется).

— Кстати, как вообще получилось, что Кейн решил стать тренером? Еще недавно вы говорили, что он пропал и никак не дает о себе знать.

— Он просто начал появляться в зале, а я одобрил это дело. Сказал ему: «Если у тебя есть время, помоги ребятам». Я именно подчеркнул: «Если у тебя есть время». Он сразу согласился: «Да-да, смогу помочь». Сейчас он проводит здесь много времени, Кейн — просто невероятный тренер, ребятам в зале повезло, что они работают с такими людьми, как он и Хабиб. Если бы еще Ди Си был с нами, это была бы просто фантастика. Но у Ди Си свой зал, своя Академия в Гилрое. Но и Хабиб с Кейном — тоже невероятная связка.

— В жизни Кейна многое произошло за последние годы (смерть матери и брата, опыт психоделиков) — он все еще тот же человек?

— Да, в принципе. Он стал более открытым, теперь тренирует людей, помогает многим. Он очень хороший тренер, для ребят это большое вдохновение — работать рядом с такой легендой.

— Какой у него стиль тренировки — он жесткий и строгий или демократичный?

— У него добродушный, покладистый характер, но как тренер он очень конкретный и практичный. Показывает по каждому моменту, почему это работает, а это не работает. Он не просто говорит, а показывает. Это лучший тип тренера — когда человек может объяснить и показать. Я, например, могу сказать все, что нужно, но не всё могу показать. А он — может всё.

— На своем ютуб-канале вы сказали, что потратили 300 тысяч долларов на то, чтобы удержать АКА на плаву во время пандемии. На что конкретно пришлось потратиться?

— Мы платим очень дорогую аренду, у нас большое помещение. Основную часть этой суммы съела аренда, ну и остальное — электричество, вот такие вещи. Это был очень сложный этап, мы едва не потеряли зал. У многих людей погорел бизнес, так что нам еще повезло.

— Кто будет составлять геймплан на предстоящий поединок Ислама Махачева против Бенила Дариуша?

— Геймплан всегда составляют два человека — Хабиб и я. Думаю, для Ислама мы двое — два главных человека в подготовке, Хабиб на первом месте по важности, я на втором. Также всегда рядом с Исламом его брат Муслим. Мы втроем точно будем в его углу, посмотрим, будет ли кто-то четвертым. Возможно, это будет другой Ислам или Эсед.

— По шкале от 1 до 10 как бы вы оценили нынешнюю форму Ислама?

— Лучшая форма, которая у него когда-либо была. 10. Он невероятен во всех направлениях боя, полностью готов драться. Два его главных спарринг-партнера сейчас — это Сагид Изагахмаев и Гаджи Рабаданов. В основном Ислам работает ребятами из своего окружения, я привел ему и своих кое-каких ребят, но главным образом, он работает с Сагидом и Гаджи. Ну и плюс еще — двоюродный брат Хабиба Усман.

«Ислам может всё. Мы как-то поменяли план на бой в последнюю минуту, и он легко переключился и четко выполнил его»

— Джош Томсон как-то сказал, что Исламу стоит больше верить в себя, здесь у него есть проблем. Вот если бы он верил в себя, как когда-то Фрэнк Шэмрок, то это бы просто вывело его на другой уровень. Вы согласны с этим?

— Даже не понимаю, о чем говорит Джош. Ислам всегда был уверен в себе. Может быть, это видение Джоша, не знаю. Я всегда видел, что Ислам уверен в себе, он всегда легко выполнял то, что ему говорили тренеры. Ислам — единственный человек, кому мы с Хабибом можем поставить любую задачу, и он сделает это. Например, мы выходим на бой с каким-то планом, план в последнюю минуту меняется, мы говорим об этом Исламу, и он вообще не нервничает и спокойно переключается. И выполняет новый план. Ислам может всё. Если это не уверенность в себе, то тогда я не знаю, что такое уверенность.

— Среди всех ваших бойцов кто поражал уверенностью в себе больше всего?

— Хабиб. Хабиб, тут даже не думая. Номер один в этом.

— Вы как-то говорили, что сильнейшая сторона Хабиб в ударке — это чувство дистанции. Какая сильная сторона в ударке у Ислама?

— Он хорош везде. Следование геймплану, кики, контроль дистанции. Он умеет в стойке всё. В грэпплинге у него есть и броски и сабмишены и способность расслабляться, не тратя силы. Ислам полностью укомплектован.

— Вы удивились, как быстро он уничтожил Дэна Хукера?

— Вообще нет. И если то же самое случится с Бенилом, я не удивлюсь. Вот настолько Ислам хорош. Людям стоит прислушаться к тому, что говорим мы с Хабибом — Ислам прет к титулу на всех парах. Единственный шанс его соперников — это нокаут. Да, нокаут может случиться, любой может пропустить удар. Но это единственный шанс и всё.

— Бенил Дариуш сможет защищаться от тейкдаунов Ислама?

— Нет. Нет, нет и еще раз нет. Никто не сможет.

— Ошибусь, если предположу, что у Ислама лучше тайминг для тейкдаунов, но у Хабибы выше скорость прохода?

— Хабиб — бульдозер, он будет давить, пока не переведет. Это не отменяет его техники, но Ислам более вариативен в тейкдаунах. Ислам может бросить тебя, может пройти, много вариантов. Хабиб будет давить, как бульдозер. Они оба эффективны, но Ислам тоньше и искуснее, а Хабиб мощнее и быстрее. У Ислама отличные броски из дзюдо, отличные подсечки, он очень хорош в этих моментах.

— Вы держали лапы всем дагестанским бойцам в АКА. У кого из них лучшая ударная выносливость и способность работать на лапах бесконечно?

— Хабиб. Он самый выносливый и в ударке.

— Тренер АКА по джиу-джитсу Леандро Вийера недавно сказал, что это благодаря ему Хабиб изменил стиль в партере с граунд-энд-паунда на сабмишены. Вы можете это подтвердить?

— Все тренеры оказали на Хабиба какое-то влияние, начиная с его отца. Отец был самым важным его тренером, никто даже рядом не стоял. Именно он внес основной вклад, роль Леандро Виейры по сравнению с ним небольшая. Рон Кеслар, наш главный тренер и тренер по БЖЖ, тоже в определенной степени повлиял на Хабиба. Хабиб набирался от всех тренеров, с кем работал, Леандро тоже кое-что ему добавил, улучшил его работу в хаф-гарде, например. Он хороший тренер, но больше всего Хабибу дал его отец.

— Мы все знаем, что Хабиб — монстр в упражнениях на силовую и функциональную подготовку. Об Исламе можно сказать то же самое?

— Да, безусловно, Ислам в этом тоже монстр.

— Кстати, всегда хотел спросить — почему Кейн Веласкез никогда особо не любил сабмишены? Кормье побеждал приемами, Хабиб, Ислам, Рокхолд, но Кейн никогда.

— Это зависит от стиля. Кейн — черный пояс по джиу-джитсу, у него очень хорошие сабмишены, но в его боевой стиль они не укладывались. Но, повторюсь, он очень силен в джиу-джитсу, черный пояс.

— Английский язык Ислама дотянулся уже до уровня Хабиба?

— Да, они на одном уровне сейчас примерно. Английский Ислама довольно неплох, он уже близок к Хабибу. У Усмана, брата Хабиба, тоже уже хороший английский, среди всех остальных дагестанских ребят он по языку лучший после Хабиба и Ислама.

— Вы как тренер всегда четко видите, что особенного в бойце. Давайте так — что особенного в Умаре Нурмагомедове и его брате Усмане?

— Усману нужна была помощь Хабиба и моя в постановке правильной ментальности. Мы вместе поработали над этим. Как боец он достоин, чтобы за ним внимательно следили, и я гарантирую вам, что он будет чемпионом и гарантирую, что будет знаковым чемпионом. Уверяю вас, что люди будут получать удовольствие от его боев, потому что он умеет в клетке все. Умар немного другой. Очень уверенный в себе, у него отличные кики, но бокс не настолько хорош по сравнению с Усманом. При этом он более взрывной, чем брат. Так или иначе, я уверен, что он будет чемпионом UFC в легчайшем весе.

— А что не так с ментальностью у Усмана?

— (вздыхает). Имею в виду желание тренироваться, тренироваться усердно, приходить вовремя. Сейчас таких проблем нет, но был период, когда нам приходилось постоянно работать над этим. Сейчас все нормально.

— У Ислама есть одно поражение в рекорде — нокаутом от Адриано Мартинса. Чем бы вы объяснили тот проигрыш?

— Ислам сокращал дистанцию и напоролся на чек-хук. Любой может пропустить, поэтому я и говорю — шанс соперников Ислама только в нокауте. Все могут пропустить — помните, Хабиб пропустил тот кик от Эдсона Барбозы, прямо голенью в голову. Майкл Джонсон попал по нему хорошим левым прямым, Джастин Гэтжи доводил отличные удары... Тут вопрос — попали ли по тебе в нужную точку и нужный момент. По Исламу попали именно так.

— И подбородок Хабиба это нечто, верно?

— Ой, это самый крепкий подбородок, который я видел.

— Ислам быстро морально восстановился от того поражения?

— Да. Он сразу полетел домой, я не был с ним рядом, но когда он вернулся в США, то ментально выглядел абсолютно нормально.

«Благодаря связям Хабиба я запустил бизнес по импорту и экспорту»

— Вы как-то рассказывали, что один человек уговаривал вас подвести его к Хабибу и сфотографироваться, и Хабиб пошел вам навстречу только при условии, что вы никогда больше не будете уговаривать его с кем-то сфоткаться. По-прежнему следуете тому условию?

— Да, я никого не подвожу к нему для фото. Если кто-то хочет сделать с ним фото, пусть сам подходит к нему. Если это еще мои друзья, то ладно. Но если незнакомый человек просит — то здесь я в завязке, больше никого к нему не подвожу. И рад этому, потому что с фотографиями всегда куча хлопот. То просят подойти туда, то мне нужно подойти сюда, то привести кого-то в это место или в другое. Потом ждать Хабиба, и он может не прийти... Я больше не могу заниматься такими вещами. Тот, кто хочет сфоткаться с Хабибом, пусть сам ищет с ним встречи. Если вы отыщете его, он без проблем сфотографируется. А я здесь больше не при делах.

— Работа с Хабибом открыла для вас много бизнес-возможностей. Какой самый удачный бизнес удалось запустить благодаря Хабибу?

— Мне удалось завязать с определенными людьми бизнес по импорту и экспорту продуктов питания, строительных материалов и медикаментов . И эти люди стали работать со мной благодаря связям Хабиба. Компания называется IMX Power, ее офис находится в Дубае. Также благодаря Хабибу мы запускаем линию одежды, одно из направлений будет называться «План отца» в память Абдулманапа. Плюс, еще другая линия одежды под названием «Jav», три первых буквы моего имени. Эта линия появилась еще до «Плана отца». Вот эти два проекта, плюс импорт и экспорт с IMX Power.

— Вы не планируете запатентовать фразу «План отца»?

— Да, мы работаем над этим. Я сделал эту фразу знаменитой, потому что повторял ее: «План отца, план отца». И теперь все знают ее. Отец Хабиба был величайшим тренером всех времен в ММА, поэтому увековечить эту фразу — хороший памятный жест.

— Многие кавказские бойцы, например, Тимур Валиев, Эдмен Шахбазян, который бывает в Армении, говорят, что фрукты на Кавказе вкуснее и натуральнее, чем в США. Вы пробовали там и там, согласны?

— Для меня их вкус и там и там одинаков, не вижу разницы. Может быть, размером они в США меньше, чем в Дагестане, не знаю. Я не почувствовал разницы, в Дагестане фрукты вкусные и в США вкусные. Да, бывают и плохие фрукты в США, но и там, наверняка, могут попасться плохие. Единственное, что могу сказать — в Дубае фрукты не настолько хороши, как в Дагестане и США. Там качество фруктов чуть похуже.

— Я слышал где-то, что Хабиб — чуть ли единственный звездный боец вашего зала, кому дозволяется не мыть маты и полы после тренировки. Это правда?

— Кто? Хабиб? Нет, он моет, как и все. У меня есть видео, на которых он моет полы.

— А не было бойцов, кто отказывался мыть?

— Нет, никто не отказывался.

— Абубакар — это такой дагестанский пират. Ваша любимая история, связанная с ним?

— Абубакар очень любит кого-то подколоть, мы называем его дагестанским гангстером, потому что он всегда устраивает пранки. Я вам расскажу последнее, что он со мной учудил. Я был в России в прошлом сентябре. Мы пошли в отель после турнира, с нами был Хасбулла. И Абубакар говорит: «Тренер! Тренер! Возьми Хасбуллу за руку». Я взял, а он заснял все на телефон и подал потом так, как будто это отец и сын (смеется). Нужно посмотреть полное видео, чтобы понять, как это смешно.

— В АКА бойцы часто тренируются под громкий рэп. Дагестанские ребята не особо любят такую музыку. Бывало, что они подходили и просили выключить?

— Да, такое бывает. Мы выключали музыку, когда они просили. Они любят тренироваться без музыки. Кейн, например, любит тренироваться под музыку, большинство бойцов любят, но мои ребята из Дагестана предпочитают работать без нее.

«Гершел Уокер — самый талантливый атлет, с которым я когда-либо работал»

— Вы знакомы с братьями Диаз. Как Ник и Нейт отличаются по характеру?

— Они оба приятные парни, но когда у вас бой против кого-то из них, ты превращаешься в их врага. Сейчас Хабиб закончил карьеру, поэтому, может быть, Нейт нормально к нему относится, а может быть и нет, но раньше, когда он часто дрался против наших ребят, я был для него личным врагом. Диазы любят проводить эту черту между собой и другими, когда у них бой. Когда ходили разговоры о бое Нейта с Хабибом, Нейт мог пройти и кинуть мне: «Эй, как дела?» и просто пойти дальше. Он бы ни за что не сел бы рядом поговорить со мной. Вот такие они воины. Для них все это очень серьезно, они не разговаривают со своими соперниками. В любом случае, я отношусь к ним с большим уважением.

— С удивлением как-то узнал, что самый талантливый атлет, с которым вы когда-либо работали — это Гершел Уокер. Бывший игрок в американский футбол, который пришел в ММА в 48 лет, выиграл два боя нокаутами в Strikeforce и ушел.

— Да, очень одаренный атлет. В свое время был одним из лучших футболистов в истории американских колледжей. Очень одаренный спортсмен. Ему уже было много лет, когда он впервые попал к нам. 46, по-моему. И тем не менее, даже в этом возрасте он показывал просто невероятную ловкость и атлетизм. Для такого возрастного спортсмена это было нечто. Он провел два боя за наш зал, если бы он начал в ММА молодым, он бы просто всех уничтожил. Просто невероятный атлет. Все у него было, быстрый, супербыстрый, атлет мирового класса, спринтер мирового класса, ментально чемпион. Первым приходил в зал и последним уходил. Мы приходили, и он уже ждал нас у дверей зала.

— Он спарринговал с Веласкезом и Кормье?

— Да, он много работал с ними, провел много спаррингов.

— И как он выглядел в этих спаррингах?

— Ммм... он выглядел нормально. Но вы должны понимать, что речь идет о двух бойцах ММА мирового класса и новичке. Он не мог выглядеть против них круто, но все равно выглядел нормально. Если бы он начал в ММА до 30 лет, он стал бы чемпионом UFC.

— Он выиграл два боя нокаутами в Strikeforce и ушел. Вы не уговаривали его провести еще несколько поединков?

— Нет, он изначально говорил, что хочет провести только пару боев. У него не было амбиций стать чемпионом, он просто хотел попробовать себя в ММА. Он к тому же очень успешный бизнесмен. Такой он человек — все что бы ни делал, оборачивается успехом.

(в 1982 Уокер пробежал 100 метров за 10,10 секунд при мировом рекорде 9,93. В 47 лет он приседал по 3 500 и отжимался по 1 500 раз в день — прим. СЭ)

— 10 дней остаются у Ислама Махачева до боя, на чем хотите сделать акцент в этот промежуток?

— Исламу сейчас самое главное держать диету, сосредоточиться на правильной сгонке веса. Всю самую тяжелую часть тренировочной работы он уже проделал. Вчера у него был просто потрясающий спарринг, лучший, который я когда-либо видел с его участием. Завтра мы сделаем еще один спарринг, но уже с меньшим количеством раундов, и в среду уже по желанию Ислама — захочет ли он сам. Он абсолютно готов к бою и находится в своей лучшей форме в жизни. Люди будут под большим впечатлением, когда увидят его в бою. Он невероятен.

— Исламу весогонки даются легче, чем Хабибу?

Я никогда не был вовлечен в их сгонки и никогда не хотел это видеть. Только раз, по-моему, когда отец Хабиба был с нами в кэмпе, и я по-настоящему окунулся во всю эту весогонку и почувствовал, как это жестко. Но скажу вам, что и Хабиб и Ислам очень стойко переносят этот процесс.

— Помню, когда Абдулманап был уже тяжело болен, вы опубликовали пост в инстаграме с обращением к Богу. «Первый раз в жизни я обращаюсь к тебе — пожалуйста, дай моему другу полное выздоровление и восстановление». Это действительно единственный раз в жизни, когда вы о чем-то просили Бога?

— Да... Это действительно так и было. Но я верю в Бога всем сердцем, верю, что-то, кто мы есть и что делаем — все это связано с ним.

— Последний вопрос, релаксирующий. У кого из ваших бойцов самый приятный парфюм?

— У Хабиба. У него своя марка «Eagles», мне этот парфюм больше всего понравился.