Завуров заявил, что самые конкурентные бои Аббасов проведет в ACA

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров поделился мыслями о недопонимании между лигой ACA и Нариманом Аббасовым.

«Я думаю, что самые конкурентные бои Нариман проведет в лиге АСА. Это была моя идея свести чемпиона Eagle FC Мехди Дакаева и Наримана Аббасова. У меня это не получилось. Такой поединок хотели организовать в АСА, но, к сожалению, Аббасов не участвовал в переговорах. Не получилось у них договориться. Я думаю, и Дакаев, и Аббасов показали бы хороший бой», — приводит слова Завурова MMA.Metaratings.ru.

Ранее вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев заявил о том, что лиге не удалось заключить контракт с Нариманом Аббасовым. Команда спортсмена заявила, что он подписал контракт с лигой Naiza. Такой поступок вице-президент ACA назвал «подленьким».