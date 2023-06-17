Молдавский заявил, что постарается не давать Моури поводов снова убежать от боя

Российский боец Bellator Валентин Молдавский прокомментировал свой предстоящий повторный бой с непобежденным американцем Стивом Моури.

«Сейчас я готовлюсь к бою со Стивом Моури. Это логичное противостояние. Он третий номер рейтинга, а я второй, поэтому логично, что нас свели. Надо подраться с ним, а затем драться с тем, кто выше. Первый номер рейтинга Линтон Вассел будет драться с Райаном Бейдером. То, что первый бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, я буду учитывать в подготовке. Постараюсь действовать аккуратнее, чтобы не давать ему поводов снова убежать от боя. И я думаю, что он будет хорошо готов и попытается дать мне бой», — приводит слова Молдавского MMA.Metaratings.ru.

Бой Молдавского и Моури состоится в основном карде турнира Bellator 298 в Сью-Фолс (США) 11 августа и будет со-главным событием вечера. Первый бой этих соперников в августе 2023 года был остановлен спустя 54 секунды после полученного Моури тычка в глаз. Американец отказался от продолжения поединка.