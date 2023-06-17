В ACA не заинтересованы в проведении поединка между Вартаняном и чемпионом AMC Fight Nights

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев отреагировал на предложение президента Fight Nights Камила Гаджиева организовать поединок между Эдуардом Вартаняном и победителем пары Магомед Сулумов — Ахмед Алиев.

«Камил — очень грамотный специалист, говорящий дельные и правильные вещи для себя. Но мы не нуждаемся в противостояниях, о которых он говорит — Алиев или Сулумов против Вартаняна. Объективно, бой Эдуарда с одним из этих бойцов не вызовет столько внимания, чтобы мы проводили данную кооперацию. Если же Сулумов или Алиев подпишут контракт с ACA, пройдут определенный путь и дойдут до Вартаняна, тогда да. Сейчас мы заняты немного другим», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

16 июня в финале Гран-при АСА в легком весе Вартанян одержал победу над Артемом Резниковым техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. В активе Резникова 6 поражений при 24 победах.