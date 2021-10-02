«Я Майкл Джордан!» Емельяненко показал видео тренировки
16:58
Российский тяжеловес Александр Емельяненко выложил в Instagram видео с тренировки. Он показал, как занимается с мячом в спортивном зале.
«Сегодня я Майкл Джордан!» — подписал видео Емельяненко.
18 сентября в промоушене «Наше Дело» Емельяненко встретился по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, выиграв у него единогласным решением судей. В ММА у 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.
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