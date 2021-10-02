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Дастин Порье: «Федор — один из величайших. Этих ребят в России делают из другого теста»

21:50
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Претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье назвал свой список величайших бойцов в истории ММА.

«Жорж Сен-Пьер. Он был первый по-настоящему современным бойцом своего времени, не просто борцом или кикбоксером. Хабиб. Джонс должен быть в этом списке. Федор должен быть. Этот бой Федора, где его заслэмили... Этих ребят в России делают из другого теста», — сказал Порье на ютуб-канале Valuetainment.

11 декабря Порье подерется с Чарльзом Оливейрой за титул в легком весе. Поединок станет главным событием вечера на UFC 269.

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Никита Горшенин все материалы автора

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