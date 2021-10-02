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Пейдж заявил, что хочет провести третий поединок с Лимой

13:13
Майкл Пейдж. Фото Instagram
Майкл Пейдж. Фото Instagram
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Британский боец ММА Майкл Пейдж после победы над Дугласом Лимой на Bellator 267 заявил, что хочет провести еще один поединок против бразильца.

«Я буду настаивать на еще одном поединке с Дугласом. Давайте сделаем пять раундов, почему бы и нет? Если бы у меня было еще два раунда, я бы его точно прикончил. В следующий раз я точно сделаю это. Чемпионский пояс? Кого это волнует? Много ли людей с поясами, которые более популярны, чем я? Немногие чемпионы Bellator способны на то, что я сделал в этом поединке. Для кого-то пояс что-то значит, но для меня — нет», — приводит MMA Junkie слова Пейджа.

Сегодня, 2 октября Пейдж взял реванш у Лимы, победив его раздельным решением судей. В первом поединке между бойцами на турнире Bellator 221 Лима одержал победу нокаутом во втором раунде.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/10/bellator-267-michael-page-prefers-douglas-lima-trilogy-over-title-shot-its-a-belt-who-cares

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Иван Торопцев все материалы автора

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