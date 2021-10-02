Пейдж заявил, что хочет провести третий поединок с Лимой

Британский боец ММА Майкл Пейдж после победы над Дугласом Лимой на Bellator 267 заявил, что хочет провести еще один поединок против бразильца.

«Я буду настаивать на еще одном поединке с Дугласом. Давайте сделаем пять раундов, почему бы и нет? Если бы у меня было еще два раунда, я бы его точно прикончил. В следующий раз я точно сделаю это. Чемпионский пояс? Кого это волнует? Много ли людей с поясами, которые более популярны, чем я? Немногие чемпионы Bellator способны на то, что я сделал в этом поединке. Для кого-то пояс что-то значит, но для меня — нет», — приводит MMA Junkie слова Пейджа.

Сегодня, 2 октября Пейдж взял реванш у Лимы, победив его раздельным решением судей. В первом поединке между бойцами на турнире Bellator 221 Лима одержал победу нокаутом во втором раунде.