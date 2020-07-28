Президент UFC Дана Уайт считает, что последним боем россиянина Хабиба Нурмагомедова может стать поединок против Жоржа Сен-Пьера. Последний раз 31-летний боец выходил в октагон в сентябре 2019 года — поединок против Дастина Порье.

— Не знаю, очевидно, что у него есть бой с Гэтжи, который является законченной сделкой, — цитирует ESPN Уайта. — Он будет драться с ним следующим. Не знаю, с кем будет у него последний бой, который станет 30-м. Понятия не имею, знаю, что Конор Макгрегор всегда хотел этого бо. Пока не знаю, что мы увидим, как все закончится. Но Гэтжи — это абсолютно точно следующий бой для него.

Сен-Пьер? Конечно. Да, это последний бой в его карьере. Эти парни были великолепны. Такой поединок был бы великолепен для организации, для спорта. Мне очень нравится Хабиб Нурмагомедов, и я бы сделал все, что захочет Хабиб.