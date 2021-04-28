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Уволенная из UFC секс-символ ММА подписала контракт с лигой кулачных боев

10:01
Рейчел Остович. Фото Instagram
Рейчел Остович. Фото Instagram
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Американка Рейчел Остович подписала контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC.

В последнем бою в ноябре прошлого года она проиграла нокаутом Джине Мазани. Поражение стало третьим подряд. Всего на ее счету 4 победы и 6 поражений в ММА.

30-летняя Остович – одна из самых главных секс-символов в смешанных единоборствах. Однако ее внешние данные не помогли – девушку все же уволили из UFC в декабре прошлого года.

 

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