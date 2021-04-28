Царукян может провести бой против Хукера в июне
10:15
Российский боец UFC Арман Царукян может провести поединок против новозеландца Дэна Хукера в июне.
«Менеджеры говорят, что, возможно, будет такой бой. Кроме меня и пары парней ему больше не с кем драться на данный момент. Еще есть Рафаэль Дос Аньос. В приоритете у меня Хукер», — приводит ТАСС слова Царукяна.
На счету 24-летнего Царукяна 16 побед и 2 поражения в ММА, у 31-летнего Хукера 20 побед и 10 поражений.
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