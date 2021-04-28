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Царукян может провести бой против Хукера в июне

10:15
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Российский боец UFC Арман Царукян может провести поединок против новозеландца Дэна Хукера в июне.

«Менеджеры говорят, что, возможно, будет такой бой. Кроме меня и пары парней ему больше не с кем драться на данный момент. Еще есть Рафаэль Дос Аньос. В приоритете у меня Хукер», — приводит ТАСС слова Царукяна.

На счету 24-летнего Царукяна 16 побед и 2 поражения в ММА, у 31-летнего Хукера 20 побед и 10 поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11260227

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