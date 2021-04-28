Стипе Миочич нацелен на трилогию с Фрэнсисом Нганну: «Я хочу вернуть то, что принадлежит мне»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Стипе Миочич высказал мнение по поводу реванша с Фрэнсисом Нганну, заявив о намерении провести трилогию с действующим обладателем пояса.
«Я чувствовал себя хорошо. Я проиграл первый раунд, но я не волновался, потому что он обычно силен в стартовом раунде. Затем я почувствовал, что он задышал. Он был действительно хорош, но у нас впереди было еще четыре раунда. Затем я ударил его правой рукой, застыл на месте на долю секунды и попался на удар. Что тут можно сказать... Это отстой», — сказал Миочич на шоу Пэта МаКафи.
«Да, я хочу провести с ним трилогию и вернуть то, что принадлежит мне», — заключил он.
Реванш Миочича и Нганну состоялся в конце марта на UFC 260, а его итогом стала победа нокаутом во втором раунде в пользу камерунца.
В их первом бою в январе 2018 года Миочич одержал победу единогласным решением судей.
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