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Тренер Василевского объяснил, почему боец снялся с поединка против Марсио Сантоса

14:38

Рамазан Исмаилов, тренер российского бойца ММА Вячеслава Василевского, объяснил, почему спортсмен снялся с поединка против бразильца Марсио Сантоса.

«Слава плохо себя чувствует уже четыре дня, была температура. Какое-то время он не говорил мне об этом. Но сейчас сдал анализы. Ждем результата, это может быть и коронавирус. Думаю, что не стоило выходить в таком состоянии. Нужно восстановиться и выступить уже на одном из следующих турниров», — приводит ТАСС слова Исмаилова.

Поединок Василевского с Сантосом должен был стать главным событием турнира AMC Fight Nights 106, который пройдет 27 ноября в Сыктывкаре. Вместо Василевского против бразильца выйдет другой российский боец, Александр Емельяненко.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12960995

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Иван Торопцев все материалы автора
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