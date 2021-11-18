Тренер Василевского объяснил, почему боец снялся с поединка против Марсио Сантоса

Рамазан Исмаилов, тренер российского бойца ММА Вячеслава Василевского, объяснил, почему спортсмен снялся с поединка против бразильца Марсио Сантоса.

«Слава плохо себя чувствует уже четыре дня, была температура. Какое-то время он не говорил мне об этом. Но сейчас сдал анализы. Ждем результата, это может быть и коронавирус. Думаю, что не стоило выходить в таком состоянии. Нужно восстановиться и выступить уже на одном из следующих турниров», — приводит ТАСС слова Исмаилова.

Поединок Василевского с Сантосом должен был стать главным событием турнира AMC Fight Nights 106, который пройдет 27 ноября в Сыктывкаре. Вместо Василевского против бразильца выйдет другой российский боец, Александр Емельяненко.