Тренер Василевского объяснил, почему боец снялся с поединка против Марсио Сантоса
14:38
Рамазан Исмаилов, тренер российского бойца ММА Вячеслава Василевского, объяснил, почему спортсмен снялся с поединка против бразильца Марсио Сантоса.
«Слава плохо себя чувствует уже четыре дня, была температура. Какое-то время он не говорил мне об этом. Но сейчас сдал анализы. Ждем результата, это может быть и коронавирус. Думаю, что не стоило выходить в таком состоянии. Нужно восстановиться и выступить уже на одном из следующих турниров», — приводит ТАСС слова Исмаилова.
Поединок Василевского с Сантосом должен был стать главным событием турнира AMC Fight Nights 106, который пройдет 27 ноября в Сыктывкаре. Вместо Василевского против бразильца выйдет другой российский боец, Александр Емельяненко.
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