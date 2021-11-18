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Махачев — Гэтжи: «Мы отправляемся на войну»

14:52
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Российский боец UFC Ислам Махачев высказался о возможном бое с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Гэтжи заявил, что с нетерпением ждет боя с Махачевым. «Ему нужно знать всего одну вещь — грядет война, так что готовься», — сказал амеранец.

«Тогда мы отправляемся на войну», — ответил россиянин в Twitter.

30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером кимурой в первом раунде поединка на UFC 267. 7 ноября Гэтжи победил американца Майкла Чендлера единогласным решением судей.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MAKHACHEVMMA/status/1461086380361195532

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