Российский боец UFC Ислам Махачев высказался о возможном бое с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Гэтжи заявил, что с нетерпением ждет боя с Махачевым. «Ему нужно знать всего одну вещь — грядет война, так что готовься», — сказал амеранец.

«Тогда мы отправляемся на войну», — ответил россиянин в Twitter.

30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером кимурой в первом раунде поединка на UFC 267. 7 ноября Гэтжи победил американца Майкла Чендлера единогласным решением судей.