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Александр Емельяненко заменит Василевского и подерется с Марсио Сантосом на AMC Fight Nights 106

13:14
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского и проведет поединок против бразильца Марсио Сантоса.

По словам Гаджиева, Василевский снялся с поединка из-за болезни.

Публикация от Kamil Gadzhiev (@kamilgadzhiev)

Поединок Емельяненко с Марсио Сантосом станет главным событием турнира AMC Fight Nights 106, который пройдет в Сыктывкаре 27 ноября.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. Предыдущий поединок россиянин провел против Магомеда Исмаилова в июле 2020 года, тогда спортсмен проиграл техническим нокаутом. У 32-летнего Сантоса 15 побед, 6 поражений и 1 ничья.

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Иван Торопцев все материалы автора
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