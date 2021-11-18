Александр Емельяненко заменит Василевского и подерется с Марсио Сантосом на AMC Fight Nights 106
13:14
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского и проведет поединок против бразильца Марсио Сантоса.
По словам Гаджиева, Василевский снялся с поединка из-за болезни.
Поединок Емельяненко с Марсио Сантосом станет главным событием турнира AMC Fight Nights 106, который пройдет в Сыктывкаре 27 ноября.
На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. Предыдущий поединок россиянин провел против Магомеда Исмаилова в июле 2020 года, тогда спортсмен проиграл техническим нокаутом. У 32-летнего Сантоса 15 побед, 6 поражений и 1 ничья.
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