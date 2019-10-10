Тренер Хабиба назвал возможный сценарий боя с Фергюсоном

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес предположил, как будет выглядеть ход возможного поединка с американцем Тони Фергюсоном.

— Тони будет пытаться перевести его в партер, — сказал Мендес в интервью Youtube-каналу «AKA Fight News». — В этой позиции он будет работать локтями и попытается выйти на болевой или удушающий прием. Но считаю, что Фергюсон помимо рассечений от ударов локтем ничего не сможет сделать с Хабибом, хотя его тренеры, наверное, думают иначе.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед, 3 поражения.

7 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов защитил чемпионский пояс, победив в третьем раунде удушающим приемом американца Дастина Порье.