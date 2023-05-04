Тренер Царукяна — о рейтинге лучших бойцов России: «Я не могу быть доволен, пока Арман не будет первым»

Тренер Армана Царукяна Сергей Торосян прокомментировал корреспонденту «СЭ» результаты рейтинга лучших бойцов России.

«Я не могу быть доволен, пока Арман не будет первым. Мы максималисты. Работаем для того, чтобы он становился выше, лучше того, что есть. Даже, если он будет первым, ему надо развиваться дальше, чтобы никто не смог опровергнуть то место, на котором он находится», — сказал Торосян «СЭ».

Ранее был составлен рейтинг лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий и промоушенов. Царукян занимает девятое место в рейтинге.