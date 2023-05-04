Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование

Журналисты, блогеры и эксперты выбрали топ-15.

«Спорт-Экспресс» запускает рейтинг лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий и промоушенов. Топ-15. Рейтинг будет публиковаться в начале каждого месяца, а составляться — путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов. То есть каждый присылает свой вариант топ-15 (анкету), из чего формируется окончательный рейтинг.

Схема классическая. Именно по итогам опроса журналистов определяется обладатель «Золотого мяча», делаются рейтинги UFC и Bellator. И если в случае с UFC голосующие — малоизвестные и, похоже, неактивные журналисты, наши голосующие — и журналисты, и блогеры, и эксперты вполне активны и в большинстве своем хорошо известны в ММА-среде. Всего в опросе приняли участие 32 человека.

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 2 мая 2021 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждался один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно, за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавлялся один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило.

Важно: Хамзат Чимаев и Мухаммад Мокаев не были в числе тех, за кого можно было отдать голос. В UFC нет как такового спортивного гражданства — допустим, Бенил Дариуш дерется под флагом Ассирии — хотя такого государства нет. Достаточно сказать, за какую страну ты хочешь выступать, — гражданство даже проверять не будут. Поэтому под каким флагом боец выходит на бой, не должно иметь главного значения. Но Чимаев и Мокаев мало того что выступают под флагами Швеции и Великобритании, они и бойцами ММА стали именно там, именно там готовятся к боям, именно там регулярно тренируются. Мокаев и вовсе не приезжал в Россию почти 10 лет с момента своего отъезда в Британию в 2012-м.

А вот, например, Арман Царукян, Армен Петросян, Дамир Исмагулов, которые выросли в России, которые как бойцы сформировались в России, — вполне себе российские бойцы. Хоть и на графике перед боями в UFC у них значатся флаги Армении и Казахстана соответственно. Также разрешалось голосовать за Никиту Крылова, который уже много лет живет и тренируется в России, а на бои UFC выходит, не представляя какую-либо страну.

Еще одно правило: в случае равенства очков первенство будет отдаваться тому, кто чаще оказывался в анкетах опрашиваемых. Но это — так, на будущее. Пока таких прецедентов в топ-15 не было.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Итак, результаты опроса. Ислам Махачев победил в голосовании с огромным преимуществом: лишь двое не поставили его на первое место. Вторую строчку занял Вадим Немков, третью — Сергей Павлович. Также в топ-15 вошли: Магомед Анкалаев (4), чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (5), Александр Волков (6), Петр Ян (7), чемпион One в тяжелом и супертяжелом (временный) весах Анатолий Малыхин (8), Арман Царукян (9), Мовсар Евлоев (10), Никита Крылов (11), Умар Нурмагомедов (12), Александр Шаблий (13), Анатолий Токов (14), чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров (15). Напоминаем, что за 15-е место в анкете давался один балл, далее — по вверх по лесенке (первое место — 15 баллов). По одному баллу начислялось за упоминание в анкете.