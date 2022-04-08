Стерлинг обратился к российским фанатам: «Не надо хейтить Джоджуа»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг призвал российских фанатов ММА не критиковать экс-бойца UFC Лиану Джоджуа. Ранее москвичка грузинского происхождения заявила, что будет болеть за Стерлинга в его поединке с Яном, так как хорошо знакома с ним и некоторое время жила у него в доме.

«Ох, Лиана, спасибо тебе большое за поддержку! — сказал Стерлинг в интервью «СЭ». — Спасибо, что будешь поддерживать меня при том, что я не из твоей страны. Я очень и очень это ценю. Не думаю, что она как-то против Яна, просто когда человек кого-то знает лично, то он часто болеет за него. Я очень это ценю, думаю, она не раз видела меня на тренировках и поняла, насколько я талантливый боец. Думаю, она поддерживает меня не только потому, что знает лично, но и потому, что видела, как я пашу. Российским фанам я могу сказать только одно — не надо хейтить Лиану, я дам вам, ребята, шоу в субботу, и это то, что вам нужно. Мы оба выйдем на войну, и все фаны будут счастливы».



Бой между Стерлингом и Яном состоится 10 апреля рано утром по московскому времени на турнире UFC 273.