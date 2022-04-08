«Может, он чист, а может, и нет». Стерлинг подозревает Яна в допинге

Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг высказался о своих подозрениях в том, что российский боец Петр Ян принимает допинг.

«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян сдал положительный тест? То же самое с Ти Джеем Диллашоу, который сдал позитивный тест, — цитирует Стерлинга «Чемпионат». — Но USADA никогда не ловила Ти Джея, его поймала атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. У меня есть свои убеждения. Может, он чист, а может, и нет. Он снялся с первого боя по личным причинам — не знаю, что это значит.

Никто другой не снимается с поединков с такой формулировкой. С моей стороны здесь есть много скепсиса. Люди читерят и постоянно проходят тест USADA. Это неидеальная система. Я никогда не сдавал положительный тест — может, он думает то же самое обо мне, не знаю. Это часть игры, ты не можешь знать наверняка и надеешься, что соперник играет честно".

Бой между Стерлингом и Яном состоится 10 апреля рано утром по московскому времени на турнире UFC 273. Это будет реванш. В их первом бою Стерлинг победил при помощи дисквалификации Яна — россиянин выигрывал, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. Сейчас американцу принадлежит титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ян же в октябре стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив единогласным решением судей Кори Сэндхагена.