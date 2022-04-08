В ночь на 10 апреля Алджамейн Стерлинг подерется с Петром Яном в самом нагретом противостоянии легчайшего веса UFC за последние полтора года. По словам американца, в этот раз к бою с россиянином он готов на сто процентов.

— В первом бою Ян вас чем-то удивил? Сделал что-то, в чем вы не ожидали, что он настолько хорош?

— Его защита Фили Шелл оказалась лучше, чем я ожидал. Педро Муньос ставил против меня точно такой же блок, но я пробивал его или просто отбивал ему руки. Но мне тяжело по-настоящему отдать Яну должное, потому что в моих панчах не было силы из-за недостатка энергии, и у меня не было кардио, чтобы насыпать удары все 5 раундов. Но в любом случае он ставил этот ручной блок очень и очень хорошо, гораздо лучше, чем я ожидал. Теперь мне хочется посмотреть, как этот блок будет работать против моего стиля, но уже с моей стопроцентной готовностью.