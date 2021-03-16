Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о восстановлении после удара Петра Яна коленом в голову.

«Никаких последствий от удара у меня нет. Худшими были первые два дня, суббота и воскресенье. Головокружения не было. Вот когда я спарринговал с Забитом, и он попал мне киком за голову, вот тогда у меня были нехорошие симптомы после удара. В любом случае, сейчас я планирую не спарринговать 2-3 недели, чтобы избежать ударов в голову. У меня также есть старые проблемы с шеей. Защемленные нервы, грыжа, выпуклый диск. Мне больно спать — мой менеджер купил мне специальную подушку, сказал, что с ней будет спать легче, но ничего подобного. Удобная подушка, но она никак мне не помогла», — сказал Стерлинг на подкасте FunkMaterMMA.

7 марта 31-летний Стерлинг стал чемпионом UFC, выиграв пояс у 28-летнего Петра Яна дисквалификацией. Россиянин в 4-м раунде нанес запрещенный удар коленом в голову.