Алджамейн Стерлинг: «Мне пишут фаны из России, извиняются за своих ура-патриотов»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о критике и поддержке российских болельщиков.

«Люди смеются над тем, как я «симулировал» боль от этого колена, но недавно мне прислали видео, как другой российский боец Алексей Олейник получает удар ногой от Кертиса Блейдса и большой палец ноги Блейдса царапает Олейнику голову.

И он берет паузу на восстановление, идет к сетке, опирается на нее руками, и спустя 20 секунд они останавливают бой. Веселое видео, я посмеялся. Сразу подумалось: «Россия, а это точно ваш боец? Вы же гоните на меня».

Большинство фанов из России сейчас атакуют меня, но есть ребята оттуда, которые нашли мою старую электронную почту, и пишут мне на нее слова поддержки. Говорят, что им стыдно за поведение ура-патриотов, извиняются за них. Это очень круто, и еще раз говорит о том, что нельзя всех из одной страны грести под одну гребенку», — сказал Стерлинг на подкасте FunkMaterMMA.

7 марта Стерлинг стал чемпионом UFC, выиграв пояс у Петра Яна дисквалификацией. Россиянин в 4-м раунде нанес запрещенный удар коленом в голову.