Шлеменко рассказал, как в 21 год психологически надломил легендарного бойца Пеле

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал о важности такой процедуры, как битва взглядов. Ранее его ученик Андрей Корешков заявил «СЭ», что Шлеменко ломает соперников взглядом.

— Расскажите поподробнее: насколько важна эта процедура, чтобы надломить соперника до боя?

— Ну, можно это сделать. Есть, можно сказать, методики — постараться заглянуть в душу. А в душу как можно заглянуть? Только через глаза. Глаза — это зеркало души. Не всегда это получается: кто-то в очках черных выйдет, кто-то глаза прячет. Поэтому, опять же, ты видишь, что если человек уводит глаза, то он уже ментально подломлен. Опять же, не всегда это получается, но соглашусь, что это помогает ментально. Если еще в бою получится добавить — это хорошо.

— Сможете вспомнить фейс ту фейс, когда сломали соперника? Когда почувствовали, что у него есть какая-то боязнь или что-то в этом роде.

— Когда я дрался с Жозе «Пеле» Ланди-Джонсом в Бразилии (Жозе «Пеле» Ланди-Джонс — один из самых популярных бразильских бойцов 90-х и первой половине 00-х за пределами Pride и UFС. — Прим. «СЭ»). Это был мой первый соперник-иностранец, мой первый крупный выезд из России. Бой проходил в Манаусе, в Бразилии, и это был главный бой вечера, Пеле считался звездой в Бразилии. В 2003 году он входил в число лучших бойцов pound-for-pound, а в 2005 году я дрался с ним в Бразилии. И вот у нас с ним фейс ту фейс, и я такой молодой парень. Он вышел, хотел меня сломать, начал рычать, шипеть, кричать, но в итоге сломался сам. Его аж затрясло. По сути так и было: хоть ему судьи и отдали бой, но потом организатор подошел ко мне и сказал, что я выиграл.

— А был случай, когда, наоборот, не удалось сломать соперника на дуэли взглядов?

— У меня нет цели сломать. Настраиваться на то, что ты сломаешь кого-то — это очень тяжело. Все-таки бойцы — люди ментально сильные. Обычного человека проще сломать, который не дрался. На улице у меня было много случаев... Где я, конечно же, разговаривал. Там [на улице] попроще. Опять же, у меня нет цели кого-то сломать. У меня есть цель постараться посмотреть... иногда знаете, бывали случаи, когда я, наоборот, думал, что я слишком кого-то сломал, но по итогу попросту недооценивал соперника. Советую не настраиваться на всякие ритуалы, сверхъестественные силы, талисманы, на то, что скажете какую-то секретную молитву и сломаете соперника — ничего из этого вам не поможет. Помогут две руки, две ноги и рассудок. Главное грамотно оценивать свои силы.

— У Хабиба есть такая фишка — во время поединков он с соперниками разговаривает. Думаю, это тоже психологический момент. Как считаете?

— Не, ну, можно разговаривать. Но для меня, например, это может сработать наоборот. Это может мне силы придать, так как если кто-то начнет со мной разговаривать [во время боя], это может меня разозлить.

— А бывало такое?

— Не помню. Со мной вроде не было такого. Но я и не давал им этого делать. Ведь согласитесь, если кто-то с тобой разговаривает во время боя, значит вы позволяете ему это делать. Ну, пускай попробует: я его сразу постараюсь ударить или что-то сделать, чтобы у него это не получилось. Вот и все.

(Илья Андреев)