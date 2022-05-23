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Сегодня, 17:12

Стали известны все участники турнира Top Dog FC 14

Давид Хачатрян
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Лига кулачных боев Top Dog FC объявила имена всех участников предстоящего турнира Top Dog FC 14, который пройдет 27 мая на волейбольной арене «Динамо». Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени.

В главном бою вечера чемпион в среднем весе Наим «Самурай» Давудов проведет первую защиту титула в поединке против непобежденного Сергея «Кратоса» Калинина. В со-главном бою бывший претендент на перстень Top Dog в легком весе Алексей «Мельник» Мельников подерется с обладателем Кубка мира по боксу Исе «Тандовским» Исаевым. Также состоится поединок Рустама «Астероида» Мухитдинова и непобежденного Александра «Севера» Северина.

Основные бои турнира:

Александр «Жесткий» Великдус — Иван «Охранник» Мошкарев;

Александр Дробышев — Данила Пряхин;

Николай «Колин Варвар» Горбунов — Гази «Зохан» Газимагомедов;

Чингис «ХАН» Салбырын — Арут «Молодой» Хачатрян;

Владимир «Берсерк» Шарыпов — Адилжан «Адос» Сандибеков;

Семен «Диаз» Лебедев — Тимур «Доктор» Акаимов;

Александр «Север» Северин — Рустам «Астероид» Мухитдинов.

Предварительные бои:

Фаррух Уринбоев — Теймур «Гази» Алиев;

Владислав «Jonix» Вайгель — Наби «Ганнибал» Гаджиев;

Денис «Царевич» Романов — Матин «Торнадо» Шаропов;

Василий «Локи» Мишкой — Камал «Камикадзе» Гасанов;

Артур «Король» Свиридов — Андрей Етумян;

Олег «Фомич» Фомичев — Максим «Литва» Литвинец.

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