Стали известны все участники турнира Top Dog FC 14

Лига кулачных боев Top Dog FC объявила имена всех участников предстоящего турнира Top Dog FC 14, который пройдет 27 мая на волейбольной арене «Динамо». Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени.

В главном бою вечера чемпион в среднем весе Наим «Самурай» Давудов проведет первую защиту титула в поединке против непобежденного Сергея «Кратоса» Калинина. В со-главном бою бывший претендент на перстень Top Dog в легком весе Алексей «Мельник» Мельников подерется с обладателем Кубка мира по боксу Исе «Тандовским» Исаевым. Также состоится поединок Рустама «Астероида» Мухитдинова и непобежденного Александра «Севера» Северина.

Основные бои турнира:

Александр «Жесткий» Великдус — Иван «Охранник» Мошкарев;

Александр Дробышев — Данила Пряхин;

Николай «Колин Варвар» Горбунов — Гази «Зохан» Газимагомедов;

Чингис «ХАН» Салбырын — Арут «Молодой» Хачатрян;

Владимир «Берсерк» Шарыпов — Адилжан «Адос» Сандибеков;

Семен «Диаз» Лебедев — Тимур «Доктор» Акаимов;

Александр «Север» Северин — Рустам «Астероид» Мухитдинов.

Предварительные бои:

Фаррух Уринбоев — Теймур «Гази» Алиев;

Владислав «Jonix» Вайгель — Наби «Ганнибал» Гаджиев;

Денис «Царевич» Романов — Матин «Торнадо» Шаропов;

Василий «Локи» Мишкой — Камал «Камикадзе» Гасанов;

Артур «Король» Свиридов — Андрей Етумян;

Олег «Фомич» Фомичев — Максим «Литва» Литвинец.