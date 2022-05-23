Экс-чемпионка минимального веса Йоанна Енджейчик (16-4) призналась, что подписала с UFC контракт на шесть боев. Также она подчеркнула, что этот контракт может стать для нее последним.

«Конечно, это, возможно, мой последний контракт с UFC. Это контракт на шесть боев, — приводит слова Енджейчик издание MMA Fighting. — Могу сказать наверняка, что предстоящий бой с Вейли Жанг не будет для меня последним. Чувствую, что у меня открылось второе дыхание. В этом году мне исполнится 35 лет, и я никогда не чувствовала себя так хорошо. И физически, и морально я просто счастлива».

Также Енджейчик отметила, что она не готова драться за небольшой гонорар.

«Мне необходима дополнительная мотивация, чтобы вернуться в октагон, — отметила Енджейчик. — Я не готова получать по лицу за минимальный гонорар. Помимо любви к единоборствам мне необходима дополнительная мотивация. Чувствую, что я до сих пор являюсь одной из величайших в истории минимального дивизиона. Сейчас я просто хочу выйти 11 июня в клетку и доказать, что я остаюсь одной из величайших».

Енджейчик подерется с Вейли Жанг (21-3) 11 июня на UFC 275 в Сингапуре.