Чейл Соннен сомневается, что Яну Блаховичу нужно давать титульный бой

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен поставил под сомнение идею организации боя Яна Блаховича (29-9) и победителя пары Гловер Тейшейра (33-7) — Иржи Прохазка (28-3).

«Думаю, что в случае победы Ракича над Блаховичем он бы стал обязательным претендентом на бой за титул в полутяжелом весе, — отметил Соннен на своем YouTube-канале. — Возможно, Блахович будет следующим. Но я не помню, чтобы в истории UFC кто-то получал бой за титул из-за травмы соперника во время боя. Возможно, это когда-то было, но я этого не помню. При этом Блахович проигрывал бой до травмы Ракича. Не знаю, стоит ли Блаховичу следующим драться за титул».

Ракич повредил колено в 3-м раунде в бою с Блаховичем и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу Блаховичу техническим нокаутом. Бой состоялся 14 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе.

Чемпионский бой между Тейшейрой и Прохазкой состоится 11 июня на UFC 275 в Калланге (Сингапур).