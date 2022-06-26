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Сегодня, 08:55

Рахмонов и еще двое бойцов получили бонусы за выступление вечера на турнире UFC Vegas 57

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Стали известны бойцы, которые получили бонусы за лучшее выступление вечера на турнире UFC Vegas 57.

Им стал боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов, который победил американца Нила Мэгни болевым приемом.

Еще один бонус получил бразилец Тиаго Мойзез, одержавший победу над американцев Кристосом Гиагосом удушающим приемом. Последним обладатель бонуса за лучшее выступление вечера стал американец Джош Парисян, который победил француза Алана Баду техническим нокаутом.

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