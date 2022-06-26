Поединок Царукян — Гамрот признан лучшим боем турнира UFC Vegas 57

Поединок в легкой весовой категории между армянином Арманом Царукяном и поляком Матеушем Гамротом на турнире UFC Vegas 57 признан лучшим боем вечера.

Поединок закончился победой Гамрота — 48:47, 48:47, 48:47.

Поляк до боя занимал 12 место в рейтинге легкого веса UFC, Царукян — 11-ю строчку.

У 25-летнего Царукяна 20 боев в ММА, из них он одержал 18 побед (7 нокаутом, 5 болевым и 6 решением) и потерпел 2 поражения.

У 31-летнего Гамрота 22 боя, из них 20 побед, одно поражение и еще один бой признан несостоявшимся.