Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:49

Поединок Царукян — Гамрот признан лучшим боем турнира UFC Vegas 57

Читать «СЭ» в

Поединок в легкой весовой категории между армянином Арманом Царукяном и поляком Матеушем Гамротом на турнире UFC Vegas 57 признан лучшим боем вечера.

Поединок закончился победой Гамрота — 48:47, 48:47, 48:47.

Поляк до боя занимал 12 место в рейтинге легкого веса UFC, Царукян — 11-ю строчку.

У 25-летнего Царукяна 20 боев в ММА, из них он одержал 18 побед (7 нокаутом, 5 болевым и 6 решением) и потерпел 2 поражения.

У 31-летнего Гамрота 22 боя, из них 20 побед, одно поражение и еще один бой признан несостоявшимся.

UFC
ММА
0
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Даже Кокорин хочет купить себе клуб. Что такое медиафутбол, который задвигает на второй план «Спартак» с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб — о бое Гамрот-Царукян: «Смотрел бы такое еще 5 раундов»

Рахмонов и еще двое бойцов получили бонусы за выступление вечера на турнире UFC Vegas 57
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости