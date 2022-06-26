UFC on ESPN 38: результаты всех боев турнира

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ESPN 38, в главном бою которого Матеуш Гамрот (21-1) победил Армана Царукяна (18-2) единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Легкий вес: Матеуш Гамрот (Польша) победил Армана Царукяна (Россия) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Шавкат Рахмонов (Казахстан) победил Нила Магни (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Джош Парисян (США) победил Алана Бодо (Франция) — ТКО, 2-й раунд.

Легкий вес: Тиаго Мойсес (Бразилия) победил Кристоса Гиагоса (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (Россия) победил Нейта Манесса (США) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Крис Кертис (США) победил Родольфо Виейра (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Карлос Ульберг (Австралия) победил Тафона Нчукви (Камерун) — ТКО, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Нурданбике Шайлан (Китай) победила Ти Джей Брауна (США) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Сергей Морозов (Казахстан) победил Раулиана Пэйву (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Коди Дерден (США) победил Джи Пи Байса (Южная Африка) — ТКО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Марио Баутиста (США) победил Брайана Келлехера (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Минимальный вес: Ванесса Демопулос (США) победила Джину Ю Фрей (США) — Раздельное решение судей.