Спивак получил денежный бонус за победу над Льюисом на UFC Fight Night 218

Тяжеловес UFC Сергей Спивак (16-3) получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» на UFC Fight Night 218. Молдаванин одолел американца Деррика Льюиса (26-11) сабмишном в первом раунде.

Также бонусов за «Выступление вечера» были удостоены Аншуль Юбли (7-0), Ринья Накамура (7-0) и Тацуро Таира (13-0). Все трое одолели своих соперников досрочно.

Турнир UFC Fight Night 218 состоялся 4 февраля в Лас-Вегасе, США.