Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:32

Спивак получил денежный бонус за победу над Льюисом на UFC Fight Night 218

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тяжеловес UFC Сергей Спивак (16-3) получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» на UFC Fight Night 218. Молдаванин одолел американца Деррика Льюиса (26-11) сабмишном в первом раунде.

Также бонусов за «Выступление вечера» были удостоены Аншуль Юбли (7-0), Ринья Накамура (7-0) и Тацуро Таира (13-0). Все трое одолели своих соперников досрочно.

Турнир UFC Fight Night 218 состоялся 4 февраля в Лас-Вегасе, США.

UFC
0
Читайте также
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт: «Я никогда не считал Федора одним из величайших. Он был нокаутирован средневесом Хендерсоном»

Умар Нурмагомедов: «Емельяненко начал ММА-индустрию в России и СНГ. Мы выросли на его боях»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости