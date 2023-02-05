Умар Нурмагомедов: «Емельяненко начал ММА-индустрию в России и СНГ. Мы выросли на его боях»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов поделился мнением о заключительном поединке российского бойца ММА Федора Емельяненко против американца Райана Бейдера.

«Конечно, если бы Федор его выиграл, это было бы вообще! Сенсация. Сенсационный уход. Но для меня было меньше беспокойств, если бы его соперник был одного возраста с ним. Меньше нервов потратили бы все болельщики. Конечно, и я потратил нервы. Болел, переживал. Не хотел, чтобы так заканчивалась целая эпоха. Но все равно он для нас — пример в этом спорте. Всегда достойно себя вел. На его боях мы выросли. Он начал ММА-индустрию в России и СНГ», — приводит Sport24 слова Нурмагомедова.

46-летний Емельяненко проиграл Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала боя. Этот поединок стал для Емельяненко последним в профессиональной карьере.