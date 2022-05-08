Шлеменко высказался о провальной весогонке Оливейры

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) рассказал, почему бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) не смог согнать 200 грамм на взвешивании перед UFC 274.

«Я устал слушать от людей: «Всего лишь 200 грамм не сделал, остался без титула». Вы, люди, вообще не понимаете? Вы спросите, сколько он до этого сбросил и почему у него осталось только 200 грамм, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Как будто большинство из нас воспринимает: «Вот я сейчас вешу 89 кг, ну что я 200 грамм не скинул что ли? Конечно скину!». А если я до этого скинул 20 кг? Какие 200 грамм? Там уже 1 грамм не скинешь. Даже 50 или 10 грамм очень важны».

Оливейра провалил взвешивание, превысив лимит легкого веса на 200 грамм. Из-за этого бразилец был лишен титула. Тем не менее это не помешало ему победить Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.