Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:00

Шлеменко высказался о провальной весогонке Оливейры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) рассказал, почему бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) не смог согнать 200 грамм на взвешивании перед UFC 274.

«Я устал слушать от людей: «Всего лишь 200 грамм не сделал, остался без титула». Вы, люди, вообще не понимаете? Вы спросите, сколько он до этого сбросил и почему у него осталось только 200 грамм, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Как будто большинство из нас воспринимает: «Вот я сейчас вешу 89 кг, ну что я 200 грамм не скинул что ли? Конечно скину!». А если я до этого скинул 20 кг? Какие 200 грамм? Там уже 1 грамм не скинешь. Даже 50 или 10 грамм очень важны».

Оливейра провалил взвешивание, превысив лимит легкого веса на 200 грамм. Из-за этого бразилец был лишен титула. Тем не менее это не помешало ему победить Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Александр Шлеменко
Джастин Гейджи
Чарльз Оливейра
ММА
0
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Теперь у бокса новый король! Как россиянин Бивол побил лучшего боксера мира Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко: «Если Хабиб поговорит с Даной Уайтом, то Махачеву могут дать титульный бой с Оливейрой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости