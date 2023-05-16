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16 мая, 15:09

Садоков: «Емельяненко не настолько растратил себя, чтобы проиграть Ершову»

Мария Гусева
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Комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от предстоящего поединка Александра Емельяненко с Евгением Ершовым.

«Вроде бы Александр в последнее время снова взялся за тренировки. Мне кажется, что этот бой ставит под вопрос дальнейшие выступления Емельяненко. Если он проиграет Ершову, то тогда зачем вообще выходить в ринг? — цитирует РЕН ТВ Садокова. — Понятно, что Коваленко — это боец другого уровня, но он молодой, физически развитый, с духом и характером. За счет этого растренированного Емельяненко он смог победить. Чем будет пытаться победить Ершов... Посмотрим. Я думаю, что настолько растратить себя Емельяненко не смог».

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова. В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.

Источник: РЕН ТВ
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
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