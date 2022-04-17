Омаргаджиев сделал заявление после поражения Борральо

Российский средневес UFC Гаджи Омаргаджиев (13-1) прокомментировал спорное поражение бразильцу Кайо Борральо (11-1) на UFC on ESPN 34.

«Просто был не мой день. Вывод сделан. Двигаемся дальше! Спасибо всем кто рядом и переживает за меня», — написал Омаргаджиев в соцсетях.