Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:35

Омаргаджиев сделал заявление после поражения Борральо

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Российский средневес UFC Гаджи Омаргаджиев (13-1) прокомментировал спорное поражение бразильцу Кайо Борральо (11-1) на UFC on ESPN 34.
«Просто был не мой день. Вывод сделан. Двигаемся дальше! Спасибо всем кто рядом и переживает за меня», — написал Омаргаджиев в соцсетях.
Россиянин проиграл Борральо техническим решением судей. В третьем раунде бразилец нанес запрещенный удар коленом, когда россиянин имел три точки опоры. Омаргаджиев не смог продолжить поединок, и судьи отдали победу Борральо. Поединок прошел 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада.
0
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
У Валуева снегоболотоход, у Третьяка - шесть квартир и домов, а у Фетисова деньги. Названы самые богатые спортсмены-депутаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Татьяна Навка прокомментировала падение фигуристка Евгения Семененко
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости