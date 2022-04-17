Омаргаджиев сделал заявление после поражения Борральо
Российский средневес UFC Гаджи Омаргаджиев (13-1) прокомментировал спорное поражение бразильцу Кайо Борральо (11-1) на UFC on ESPN 34.
«Просто был не мой день. Вывод сделан. Двигаемся дальше! Спасибо всем кто рядом и переживает за меня», — написал Омаргаджиев в соцсетях.
Россиянин проиграл Борральо техническим решением судей. В третьем раунде бразилец нанес запрещенный удар коленом, когда россиянин имел три точки опоры. Омаргаджиев не смог продолжить поединок, и судьи отдали победу Борральо. Поединок прошел 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада.
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