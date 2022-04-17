Мухаммад: «Леон Эдвардс не заслуживает боя за титул»

Идущий на серии из 7 побед Белал Мухаммад (21-3) считает, что британский боец Леон Эдвардс (19-3) не достоин права биться следующим за титул UFC в полусреднем весе.

«Я тот самый боец, который сражается два, три, четыре, пять раундов, — сказал Мухаммад на пресс-конференции после UFC on ESPN 34. — Я тот, кто говорит «да» самому сильному бойцу дивизиона. Да, у Леона более длинная победная серия, но он не такой совершенный боец, как я. Не думаю, что он заслуживает боя за титул. Он пользуется привилегиями Даны Уайта. Как бы то ни было, я не хочу никаких подачек и буду драться с любым, кого мне предложат. Я готов продолжать свою победную серию».

Мухаммад победил Люке в матче-реванше единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Турнир UFC on ESPN 34 состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе, Невада.