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Сегодня, 19:06

UFC подписала контракт с двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу

Давид Хачатрян
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31-летняя двукратная чемпионка мира по тайскому боксу Тайнара Лисбоа (5-2) пополнила кард UFC. Лига только планирует ее дебют в организации, пишет издание MMA Fighting.

Лисбоа проиграла дебютный бой в ММА будущему бойцу UFC Норме Дюмонт (6-2) в 2016 году сабмишном. Тем не менее она одержала верх в пяти из шести последних боев. В прошлом году она отправила в нокаут всех своих соперниц.

«Каждый боец мечтает выступать в UFC, потому что это олимп ММА, — приводит слова Лисбоа MMA Fighting. — Все эти годы я сделала уйму финансовых и эмоциональных вложений, чтобы заключить с UFC контракт. Не могу подобрать слов, как я счастлива».

ММА
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