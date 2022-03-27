Мирзаев прокомментировал свое поражение Дудаеву

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в рамках основного карда турнира ACA 138 в Грозном проиграл соотечественнику Абдул-Рахману Дудаеву. В первом раунде Мирзаев потряс Дудаева и был близок к победе, однако позже уже сам проиграл нокаутом.

«Заигрался, — сказал Мирзаев после боя в интервью «СЭ». — Слишком люблю играться. Когда я чувствую кровь, то не могу остановиться. Стечение обстоятельств. Я буду выступать дальше. У меня столько всего интересного еще ждет. Просто в обойме нужно быть, а я отдыхаю очень много».

В активе 34-летнего Мирзаева после двухлетнего простоя 18 побед и 4 поражения. У Дудаева 28 побед и 7 поражений.