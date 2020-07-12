Утром воскресенья, 12 июля, на турнире UFC 251 в ОАЭ свой бой за титул чемпиона в легчайшем весе до 61,2 кг проведет россиянин Петр Ян. Его соперник в поединке за пояс — бразилец Жозе Альдо.

Ориентировочное время начала боя Ян vs Альдо — в 6.00 (по Москве) 12 июля.

Петр Ян vs Жозе Альдо.

Пояс UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как двукратный чемпион Генри Сехудо объявил об уходе из спорта. Такое решение он обнародовал в мае после победы на UFC 249.

Петр Ян (27 лет, Россия) — чемпион АСА в легчайшем весе (2017), его рекорд — 14 побед, 1 поражение (6-0 в UFC).

Жозе Альдо (33 года, Бразилия) — чемпион WEC в полулегком весе (2009 — 2010), чемпион UFC в полулегком весе (2011 — 2015, 2016 — 2017), его рекорд — 28 побед, 6 поражений (10-5 в UFC).

UFC 251 — первый турнир, который американский промоушен проводит на так называемом Бойцовском острове. Он организован около города Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Основной кард UFC 251 стартует в 5.00 (мск) 12 июля. В нем — пять поединков, три из них — титульные. Главным выбран бой Камару Усман (Нигерия) vs Хорхе Масвидаль (США) за пояс в полусреднем весе, а со-главным — Александр Волкановски (Австралия) vs Макс Холлоуэй (США) за титул в полулегком весе.

Весь турнир UFC 251 в онлайн показывают UFC Fight Pass и UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Трансляцию основных боев в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно на федеральном телевидении в России организует РЕН ТВ. Начало эфира — 5.30.

Усман vs Масвидаль и Ян vs Альдо: главные бои UFC 251, расписание турнира и прямая видео трансляция