Павлович: «Готов был бить Льюиса хоть 5 раундов. Сделал свою работу красиво, всем доволен»

Российский боец Сергей Павлович прокомментировал победу над американцем Дерриком Льюисом на UFC 277.

«Я готов был бить его все 5 раундов, 3 раунда, без разницы. Я проделал к этому бою очен большую работу. Майк (обращается к Майку Тайсону), как тебе мой бокс? Я сделал свою работу красиво, я всем доволен», — сказал Павлович в октагон-интервью.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Павловича техническим нокаутом на 54-й секунде.

На счету 30-летнего Павловича 16 побед и одно поражения, у 37-летнего Льюиса 26 побед при 10 поражениях.