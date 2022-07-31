UFC 277: Павлович нокаутировал Льюиса, Анкалаев победил Смита и другие результаты основного карда

В Далласе (США) в ночь с 30 на 31 июля проходит турнир UFC 277.

Основной кард:

Главный бой. Легчайший вес (женщины). Джулианна Пенья (США) — Аманда Нуньес (Бразилия);

Со-главный бой. Наилегчайший вес. Брэндон Морено (Мексика) — Кай Кара-Франс (Новая Зеландия): победа Морено техническим нокаутом в третьем раунде (3:34);

Тяжелый вес. Сергей Павлович (Россия) — Деррик Льюис (США): победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде (0:54);

Наилегчайший вес. Александр Пантожа (Бразилия) — Алекс Перес (США): победа Пантожи нокаутом в первом раунде (1:31);

Полутяжелый вес. Магомед Анкалаев (Россия) — Энтони Смит (США): победа Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде (3:09).