Пауло Коста рассказал, что они с Робертом Уиттакером близки к заключению контракта на бой

Боец UFC Пауло Коста утверждает, что переговоры относительно поединка с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером близки к завершению.

«Я могу драться, начиная с декабря. Все зависит от того, кто станет моим соперником. Не секрет, что я хочу встретиться с Уиттакером, и этот бой очень близок к тому, чтобы состояться. Переговоры идут полным ходом. Я уверен, что у нас все получится. Все дело в деталях, которые необходимо устранить», — приводит слова Косты MMA Junkie.

Ранее Уиттакер, занимающий первую строчку в рейтинге средневесов UFC, заявил о том, что заинтересован только в поединке с Исраэлем Адесаньей, и не вернется в октагон раньше марта-апреля следующего года.