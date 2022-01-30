Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал поединок товарища по команде Валентина Молдавского против американца Райана Бейдера.

«Считаю, что это несправедливое решение, — сказал Немков «СЭ». — Я считаю, что 3-2 по раундам Валек забрал этот бой. Оправдывая судьей можно сказать, что это решение им пришлось прийти из-за того, что первый раунд забрал, наверное, Бейдер».

«Валек забрал 2 и 3 раунды, но там явного доминирования не было. А Бейдер первый раунд забрал не с доминированием, а тем, что попал в самом начале. Потом, наверное, в конце он еще попал. Поэтому, наверное, и отдали ему победу».

Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей и тем самым защитил пояс Bellator в тяжелом весе. Бойцы возглавили турнир Bellator 273, который проходил в ночь на 30 января в Финиксе.